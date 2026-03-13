Depuis des décennies, le récit de ceux qui ont frôlé le trépas fascine autant qu’il dérange la communauté scientifique....
Les expériences de mort imminente (EMI) sont des phénomènes rapportés par des individus qui ont été confrontés à une...
L’Atlantide est sans doute l’un des plus grands mystères de l’histoire. Cette civilisation avancée, mentionnée pour la première fois...
C’est un sujet aux limites de l’histoire et de la légende. L’Atlantide est un continent perdu qui a suscité...
L’apparition de cette femme a changé complètement leur vie. Ils sont nombreux à prétendre l’avoir vu, mais comment dissocier...
Le drainage des océans à l’endroit où Platon situait l’Atlantide a ouvert la voie à la recherche d’indices qui...
Au cœur de l’archipel des Hébrides Extérieures, au large de l’Ecosse, le long des îles Flannan : nombre de...
Le 26 octobre 1924, au Belize, petit pays d’Amérique centrale qui s’ouvre à l’est sur la mer des Caraïbes,...
Les histoires et légendes sur le triangle des Bermudes sont nombreuses mais aucune n’explore autant les profondeurs de cette...
Châteaux, villages, opéra ou phare, il existe en France des lieux qui semblent frappés d´une malédiction. Qu´on y...
Saison 2 – épisode 2. Une visite émouvante à un champ de bataille avec un homme du Connecticut croit qu’il...
Saison 3 – épisode 8. Trois hommes disparaissent d’un yacht dans le Queensland, en Australie, sans raison apparente. Près...
Dans tous les manuels d’histoire on affirme que la civilisation égyptienne est très-très ancienne et qu’elle a existé plusieurs...
En janvier 1925, au Belize, une adolescente descend au fond d’un puits et découvre un mystérieux crâne de cristal,...
Malgré ce que peut suggérer le best-seller, aucun code n’a jamais été trouvé dans les tableaux de Léonard de...
Dans toutes les sociétés, l’idée que les êtres humains se font de la fin du monde est différente. Découvrez...
Que se passe-t-il après la mort ? C’est la question suprême, à laquelle personne n’a encore trouvé de réponse....
Des légendes fabuleuses constellent le nouveau testament, mais sont-elles toutes réelles ? Ont-elles vraiment eu lieu ? Un des...
Saison 3 – épisode 3. D’abord, un éleveur mexicain tue une créature terrifiante et mystérieuse qui ne ressemble à aucune...
\r\nLes lignes de Nasca sont un des plus grands mystères de l’Humanité. Plus de 15 000 » géoglyphes »...
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