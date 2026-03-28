Opération Barkhane au Mali. 4 500 soldats déployés sur 5 pays, c’est l’opération en cours la plus importante de l’armée française. Pour assurer le soutien médical de ses forces, le ministère des Armées a déployé les grands moyens : 22 équipes médicales embarquées dans des véhicules blindés avec les unités de combat de première ligne, 3 hôpitaux de campagne ultra-modernes, des médecins dans toutes les spécialités, des équipes d’évacuation…
Tout est mis en œuvre pour assurer à nos soldats des soins rapides et adaptés.

Un documentaire de Emmanuel Reau