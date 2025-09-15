Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant sa vie a inspiré l’une des histoires les plus connues de la littérature, celle d’Arsène Lupin. Alexandre Marius Jacob était un voleur, certes, mais aussi un gentleman et un anarchiste qui s’affairait à détrousser les bourgeois pour rétablir l’inégalité entre les riches et les pauvres.