Documentaire L’Allemagne écrasée | Janvier – Mars 1945 Alors que les Russes se dirigeaient vers l’Allemagne depuis l’Est et que les alliés occidentaux attaquaient depuis la direction...

Article 4 informations essentielles sur Albert Einstein Albert Einstein, l’un des plus grands génies de l’histoire de la science, a révolutionné notre compréhension de l’univers. Ses...

Documentaire Joséphine Baker, star, chanteuse, danseuse et… résistante De nombreux auteurs ont fait vivre à leurs personnages la vie qu’ils voulaient. Ian Fleming a passé la guerre...

Documentaire La Wehrmacht, l’armée la plus puissante du monde En 1939 elle était la force militaire la plus puissante du monde. Son nom : la WERHMACHT ! L’organisation...

Documentaire Panzer IV : le char lourd allemand de la Seconde Guerre mondiale En production continue de 1936 à 1945, le Panzer IV était le « cheval de bataille » blindé de l’armée allemande...

Documentaire D-Day 1944 : Opération Overlord 6 juin 1944 le débarquement en Normandie

Podcast Comment les fast-foods ont conquis la France Imaginez vous au « McDo », un burger dans une main et un verre de vin dans l’autre… C’était tout à...

Documentaire La victoire finale (Juillet – Septembre 1945) Alors que l’Europe passait au crible les décombres d’une longue et amère guerre, les Japonais, fidèles à leur héritage...

Documentaire Les années de guerre 1939-1945 : 1943 La Seconde Guerre mondiale, qui coûta la vie de plus de 40 millions de personnes, a duré six ans,...

Documentaire Raymond Aron : le chemin de la liberté A l’occasion di 35ème anniversaire de la mort de Raymond Aron et du cinquantenaire de Mai 68, ce film...

Documentaire La montée du Nazisme et ses fondements Le nazisme est né après la Première Guerre mondiale, avec Hitler à sa tête et le Parti national socialiste...

Documentaire Hitler sur table d’écoute Le 20 avril 1942, dans la cave d’un pavillon de Noisy-le-Grand, dans la banlieue nord de Paris, trois opérateurs...

Documentaire La Russie – L’élévation et la chute de l’Empire Soviétique L’histoire de la Russie et de l’URSS est gravée dans l’or des innombrables palais et églises d’un territoire immense,...

Article Pétain : de héros à traître Philippe Pétain est une figure complexe et controversée de l’histoire française. Sa trajectoire, allant du statut de héros de...

Documentaire Le désastre du raid de Schweinfurt Schweinfurt est une petite cité industrielle du centre de l’Allemagne, sur le Main. En 1943, la ville qui compte...

Documentaire Les armes secrètes d’Hitler Histoire des armes nouvelles développées par les Allemands durant la seconde guerre mondiale : les armes de représailles V1...

Documentaire Panzer contre T-34 et KV-1 : l’Allemagne attaque la Russie Les chars de combats eurent autant d’impact sur les guerres du XXème siècle que l’arc ou la poudre à...

Documentaire Aéropostale : cap sur l’Afrique Alors qu’il venait de fonder en 1918 la compagnie qui deviendra l’Aéropostale, Pierre-Georges Latécoère ambitionne déjà de passer les...