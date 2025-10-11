Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les héros de la seconde guerre mondiale – James Doollittle Qui étaient les généraux anglo-saxons qui ont favorisé la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale ?...

Documentaire Les vacances au bled: le retour des étés oubliés Dans les années 70, chaque été, des milliers de familles prenaient la route vers le Maghreb pour passer leurs...

Podcast Salazar, un dictateur pas comme les autres ! A priori, Antonio de Oliveira Salazar n’a pas le profil type d’un dictateur : sanglant, militaire et bon orateur....

Documentaire Février 1917 : le Tsar vacille, la révolution commence Février 1917. Le froid a glacé la toundra et les cœurs. Après trois ans de guerre, la Russie impériale...

Documentaire D-Day: le Jour J L’expression jour J (en anglais : D-Day), déjà utilisée par les militaires lors de la préparation des offensives de...

Documentaire La guerre du pétrole : Hitler à la conquête de l’or noir Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, devient l’un des enjeux les plus stratégiques du...

Documentaire Le Reich s’effondre : quand l’Armée Rouge a pris Berlin 25 avril 1945. Sur les rives de l’Elbe, près de Leipzig, les armées américaine et soviétique se rejoignent à...

Documentaire Le New Deal… mais pas pour tous Si le New Deal de Roosevelt reste dans la mémoire collective cette politique qui a sauvé les États-Unis de...

Documentaire Les grandes heures de l’automobile française (1/3) Incarné par Le Tone, animateur de «Top Gear France» et journaliste automobile, ce documentaire retrace la révolution de l’automobile...

Documentaire Retour aux sources : au cœur de la Guerre Froide En 1990, en Italie, des magistrats découvrent un réseau de complicité entre des organes d’État et des groupuscules terroristes...

Documentaire Les derniers jours d’une icône – Indira Gandhi \r

Fille unique de Jawaharal Nehru, l’un des principaux artisans de l’indépendance et héritière de la pensée du Mahatma qui...

Conférence De près, de loin. La guerre des tranchées Les tranchées sont devenues aujourd’hui le symbole de la première guerre mondiale. Mais que sont-elles au juste ? Comment...

Documentaire La grande guerre 1914-1918 – La menace révolutionnaire (6) La révolution bolchévique de 1917 a deux conséquences majeures. Tout d’abord, elle entraîne la signature d’une paix séparée entre...

Documentaire La reddition de la poche de Lorient La reddition de la poche de Lorient est un film documentaire réalisé pour les 50 ans de la libération...

Documentaire Bikini mon amour Bikini, un petit morceau de tissu osé présenté pour la première fois à Paris en 1946. Bikini, un petit...

Documentaire Dangers dans le ciel : Poussé à bout – Vol Silk Air 185 En provenance de Jakarta, en Indonésie, et à destination de sa base de Singapour, le vol Silk Air 185...

Documentaire Félix Kersten, le dernier des justes C’est l’incroyable histoire du docteur Félix Kersten, l’un des plus grands masseurs–thérapeutes des années 1930. Il devient en 1939...

Documentaire Libération de la France (1/3) : l’espoir et les combats Après juin 1944, la France entre dans une année de combats pour sa libération. De la Bataille de Normandie...