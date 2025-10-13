Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La Luftwaffe au combat – Les Bombardiers La Luftwaffe, que l’on peut traduire par « l’arme de l’air », désigne les différentes armées de l’air allemandes, depuis la...

Documentaire 20 ans que les USA sont en guerre froide avec l’est La Serbie en 2000, la Géorgie en 2003, l’Ukraine en 2004, le Kirghizstan en 2005. Quatre révolutions « spontanées » qui,...

Documentaire Afrique, point chaud de la guerre froide Pendant la guerre froide, les États-Unis et l’Union soviétique se sont également livrés à une intense lutte d’influence sur le...

Documentaire Qu’auriez-vous ressenti si vous aviez découvert l’épave du Titanic ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la découverte du Titanic n’a pas été une magnifique ruine surgissant dans...

Documentaire Programme Mercury | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Les débuts de la Nasa et des premiers programmes humains d’exploration spatiale. Le lancement des premiers satellites de l’Agence...

Documentaire Robert Badinter : les combats que vous ne connaissez pas Robert Badinter entrera au Panthéon le 9 octobre 2025, lors de la date anniversaire de la promulgation de la...

Documentaire Programme Gemini | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Gemini a-t-il permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale ? Les derniers jours de l’exploration...

Documentaire Malgré-nous, les oubliés de l’histoire Le 10 juin 1944, les SS de la division « Das Reich » massacrent la quasi-totalité des habitants de...

Article 4 dates clés de la guerre froide La guerre froide, période de tensions extrêmes entre les États-Unis et l’URSS, a façonné le monde de l’après-guerre pendant...

Documentaire François de Grossouvre : enquête Retour sur le destin et la disparition de François de Grossouvre, le conseiller et ami de François Mitterrand ....

Documentaire Royal Air Force contre Luftwaffe (Juillet – Septembre 1940) Avec l’Europe continentale sous le contrôle d’Hitler, le Führer allemand tourna son attention vers l’opération Sealion et la bataille...

Documentaire C’est pas sorcier – Le débarquement en Normandie Fred et Jamy nous font revivre le débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Fred embarque à bord d’une...

Documentaire Sur le pied de guerre – Le pari risqué de MacArthur La bataille d’Incheon fut une lutte décisive de la guerre de Corée. À la tête de la toute première...

Article 25 janvier 1926 : invention de la télévision L’invention de la télévision, comme beaucoup de grandes innovations techniques, est difficile à rattacher à une seule date précise....

Documentaire Libération de la France (3/3) : chaos et espoir Automne 1944 : la guerre n’est pas terminée pour tous les Français. Alors que la majeure partie du territoire...

Documentaire Le Winnipeg : la traversée de l’espoir En 1939, Pablo Neruda, alors consul du Chili à Paris, organisa l’émigration de plus de 2000 réfugiés espagnols vers...

Documentaire La guerre du Pacifique : l’USS Enterprise Décembre 1941, la flotte de porte-avions des Etats-Unis échappe à l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, parmi eux l’USS Enterprise...