Documentaire

Une voix unique et un imaginaire luxuriant : depuis près d’un demi-siècle, Kate Bush fascine le public et inspire des générations d’artistes. Balade dans le monde enchanteur de cette pop star atypique, autant célébrée pour son génie musical que pour son inaltérable indépendance.

En 1978, une jeune inconnue à la voix flûtée ensorcelle le monde avec « Wuthering Heights », une étrange chanson inspirée d’un roman du XIXe siècle (Les hauts de Hurlevent d’Emily Brontë). Découverte par David Gilmour, guitariste des Pink Floyd, Kate Bush réussit à 19 ans à imposer ses choix à sa maison de disque avec un flair remarquable : pour la première fois, un titre composé par une femme se hisse en tête des ventes de disques en Angleterre. Dès son album inaugural, The Kick Inside, elle affirme une vision artistique singulière, à laquelle elle ne dérogera jamais. S’inspirant de la sensibilité de David Bowie, mais aussi d’Elton John, Joni Mitchell ou Fleetwood Mac, elle cisèle un imaginaire baroque et foisonnant aux arrangements avant-gardistes. Audacieuse et profondément indépendante, compositrice de plusieurs dizaines de morceaux dès l’âge de 11 ans, elle s’inscrit à contre-courant des normes dévolues aux artistes féminines, notamment lors de concerts à la scénographie inédite. Depuis un demi-siècle, au fil d’albums marquant l’histoire de la pop, elle a inspiré des générations d’artistes tout en restant l’une des stars les plus secrètes de son époque.

Adulée par la jeunesse

En 2025, le culte autour de la pionnière Kate Bush n’a jamais été aussi vibrant. Intronisée en novembre 2023 au Rock & Roll Hall of Fame, la chanteuse a vu l’un de ses morceaux emblématiques, « Running Up that Hill « , connaître une résurrection fulgurante trente-sept ans après sa sortie grâce à la BO de la série Stranger Things dans laquelle elle figure. Avec plus d’un milliard de streamings sur les plates-formes, Kate Bush devient un objet d’adoration pour une jeunesse qui redécouvre son œuvre. Une étape inattendue dans ce parcours d’exception que retrace ce documentaire porté par la voix de Jeanne Cherhal. À travers les interviews de Kate Bush elle-même, mais aussi les témoignages et les réinterprétations musicales de celles et ceux qu’elle continue d’influencer, dont Alice Lewis, Pauline de Tarragon ou Leah Kardos, ce portrait rend hommage à une extravagante sorcière du son dont la puissance de création semble devoir traverser les époques.

Documentaire de Sonia Gonzalez (Royaume-Uni, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 25/04/2026