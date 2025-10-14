Plages de sable blanc, lagons turquoise et bungalows de luxe… Les Maldives apparaissent comme le paradis sur Terre.
Mais derrière les cartes postales de rêve se cache une réalité bien plus complexe : déchets enfouis sur des îles secrètes, pollution, radicalisation religieuse, exploitation de travailleurs étrangers et menace climatique qui fait disparaître l’archipel peu à peu sous les eaux.
Ce documentaire révèle l’autre visage des Maldives, entre luxe et désillusion, paradis et enfer.
Réalisateur : Rémi Delescluse.