Les performances des systèmes d’intelligence artificielle, tout particulièrement des grands modèles de langage (LLM) dont le plus connu, mais non le seul, est ChatGPT, sont stupéfiantes. Si l’on s’accorde très largement sur le fait que, pour autant, ils ne sont pas encore véritablement intelligents, beaucoup d’utilisateurs et de spécialistes sont convaincus que les progrès qu’ils ne cessent de faire annoncent l’arrivée prochaine de systèmes pleinement intelligents, dotés de ce que l’on appelle « intelligence générale artificielle ». Mais il y a des sceptiques, qui estiment que les progrès que l’on peut attendre des techniques disponibles sont limités : l’impression que le but est proche serait un mirage. Je défendrai quant à moi l’idée qu’il manque aux systèmes d’intelligence artificielle par leur nature même une dimension essentielle de l’intelligence humaine : ils ne semblent s’en approcher que par l’effet d’un faux raccord.