Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les gadgets de James Bond Découvrez tout l’attirail du célèbre agent secret.

Documentaire Mort et phantômes – PhantasIA À l’ère des IA génératives, les fantômes sont de retour et nos maisons sont plus hantées que jamais. Certains...

Conférence Passé, présent et futur de l’intelligence artificielle Après avoir retracé les grandes lignes de l’histoire de l’intelligence artificielle depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours,...

Documentaire La création du drone, du simple jouet à l’engin militaire Reginald Denny, créateur du drone RP-4, a d’abord essuyé les refus de l’armée. Ce n’est que lorsque la Seconde...

Documentaire Repousser les limites de la nature : la technoscience fait ses preuves Faire de la biologie de synthèse c’est faire ce que la Nature n’aurait jamais fait… Ou plutôt copier ce...

Conférence Les recherches pour l’électronique du futur L’électronique est partout autour de nous, dans nos smartphones, nos tablettes, nos voitures… Toujours plus rapide, plus puissante, plus...

Conférence Du rêve à la réalité ; quand la technologie dérape On n’arrête pas le progrès, dit le proverbe. L’histoire de la technologie, elle, tient un autre discours : le...

Conférence Meufs ! Osons l’IA ! Meufs ! Osons l’IA ! Une conférence-atelier pour encourager les femmes à s’approprier l’intelligence artificielle générative.Cette conférence-atelier est animée...

Documentaire Les coulisses de la science – Le barrage de Yaté Le barrage de Yaté est un barrage hydroélectrique situé dans la commune de Yaté (province Sud), au Sud-Est de...

Documentaire La simulation Bienvenue dans le monde virtuel. De nos jours la tour Eiffel pourrait être conçue et dessinée en quinze jours,...

Podcast Métro On le sait, beaucoup de nos auditeurs nous écoutent en allant au travail le matin. Peut être même, êtes...

Documentaire Le défi des prototypes – Lève-toi et marche Les inventeurs réalisent une nacelle de repos spatial ; les installations qu’exige chaque acte simple de la vie quotidienne...

Documentaire Robots, le meilleur des mondes Connaissez-vous Amelia ? Souriante, accueillante, rapide, efficace. Amelia est un visage sur un écran, et surtout un ordinateur dont...

Documentaire La fibre optique Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de conduire...

Documentaire Biomimétisme – Naturellement génial ! S’orienter dans le chaos Cette science, qui consiste à observer les mécanismes de la nature pour trouver des solutions techniques innovantes et douces...

Conférence Intégrer la technologie au coeur des activités de communication La conférence d’ouverture de l’événement « La technologie au service de la communication » qui s’est déroulé le 1er mars 2018...

Documentaire Futurescape – La révolution des robots A mesure que le temps passe, les progrès dans le domaine de la robotique sont de plus en plus...

Documentaire C’est pas sorcier – Les aventuriers du solaire Voyager grâce à l’énergie solaire est devenu réalité. Le navigateur Raphaël Domjan et son équipage viennent de boucler le...

Documentaire Y a-t-il un fantôme dans la machine? Y a-t-il un fantôme dans la machine est un documentaire sur la place de l’automatisation dans notre société. À...