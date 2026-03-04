Les grands modèles de langage (LLM) semblent capables de soutenir une discussion sur toutes sortes de sujets. Devant ce constat, trois réactions sont possibles. On peut attribuer aux LLM une forme d’intelligence, qui inclut une certaine compréhension du contenu de la discussion. On peut leur dénier toute intelligence et toute compréhension. On peut enfin interroger l’usage du terme « discussion » pour désigner le processus en question. Cette dernière voie sera explorée : qu’est-ce qu’une discussion entre interlocuteurs humains, et à quels changements conduit le remplacement de l’un des interlocuteurs par un LLM ?