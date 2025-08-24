Ressources Dans la même catégorie

Podcast Aux origines de l’armée rouge En 1917, le coup d’État bolchevique accouche d’une armée dans le double contexte de la Grande Guerre et de...

Podcast Mussolini en Ethiopie L’aventure éthiopienne de Benito Mussolini représente l’un des épisodes les plus marquants et controversés de l’histoire du fascisme italien....

Podcast La folle histoire de l’Everest L’histoire de l’Everest ne se résume pas aux exploits modernes ni aux foules de randonneurs qui s’y pressent aujourd’hui...

Documentaire Les premières liaisons aériennes des Antilles avec la métropole Ces hydravions géants ont changé le visage des Caraïbes

Documentaire La réussite d’Apollo 11 Les Etats-Unis fêtent le succès d’Apollo 11, exploit qui place le pays devant leur ennemi russe, pourtant bien supérieur...

Documentaire La Réunion : ces enfants volés en quête de leurs parents Sylvie et Jean-Bernard ont grandi dans l’idée qu’ils avaient été abandonnés à la naissance. Mais ce frère et cette...

Documentaire 146 morts en boite de nuit | Partie 2 Le samedi 31 octobre 1970, 146 jeunes périssent dans les flammes du nouveau dancing de Saint Laurent du Pont,...

Documentaire 146 morts en boite de nuit | Partie 1 Il y a cinquante ans, le 31 octobre 1970, 500 jeunes se retrouvent sur la piste de danse du...

Podcast La Wehrmacht, vérités et légendes Porté par de nombreux historiens depuis Jacques Benoist-Méchin, le mythe d’une Wehrmacht invincible a longtemps perduré. Certes, l’armée allemande...

Documentaire Einstein et le projet Manhattan | Points de repères Avril 1939, l’Allemagne lance en secret le projet Uranium. Le 2 août de la même année, Albert Einstein, physicien...

Documentaire Juin 1940, le grand chaos #1 A partir du 10 mai 1940, la France subit une des plus grandes catastrophes de son histoire avec l’attaque...

Documentaire Les objets de la grande guerre – 2 – Avions et pilotes Evocation de la Guerre 1914-1918 grâce aux objets du quotidien. A travers les très riches collections de l’Historial de...

Documentaire C’est pas sorcier – Homme dans l’espace, l’histoire d’une conquête Un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour l’Humanité. Nous étions en 1969. Neil Armstrong venait de...

Documentaire Bons baisers de Berlin Dans une datcha près de Berlin, quatre espions évoquent ensemble le « bon vieux temps » de la guerre...

Documentaire 39/45, l’armée polonaise et les Alliés En Pologne, le général Stanislaw Maczek, héros de la bataille de la poche de Falaise, est honoré lors d’une...

Documentaire La France sort de la tragedie (1/4) 9 mai 1945 : Paris est dans la rue. Ivre de gratitude, la foule acclame l’armée des vainqueurs sur...

Documentaire Un vrai Americain – Joe McCarthy Aux États-Unis, dès les premières années de la guerre froide, la paranoïa anticommuniste, qui culmina avec la «chasse aux...

Documentaire L’Allemagne selon Goebbels (1/2) Le nom de Joseph Goebbels est le plus souvent associé à une propagande cynique et dénuée de scrupules. En...

Podcast Mémoire de la grande guerre : traumatismes et appréhensions Au lendemain de la Grande Guerre , il existe une mémoire nationale, mais aussi une mémoire familiale vive. D’autres...