Charles Lindbergh est une figure emblématique de l’histoire de l’aviation et de la culture américaine du XXᵉ siècle. Né en 1902 dans le Michigan, il s’impose très jeune comme un passionné de mécanique et de vol, au point d’abandonner ses études d’ingénieur pour se consacrer aux avions. Ce choix audacieux le mènera en 1927 à accomplir ce qui était alors considéré comme un exploit insurmontable : la première traversée transatlantique en solitaire et sans escale entre New York et Paris. Aux commandes de son appareil, le Spirit of St. Louis, il décolle le 20 mai et atterrit le 21 mai au Bourget, après plus de trente-trois heures dans les airs. Cet exploit le propulse immédiatement au rang de héros mondial, symbole de courage, d’endurance et de progrès technologique.