Issu d’une prestigieuse famille sicilienne, Ettore Majorana (1906-1938 ?) fut un physicien d’exception, introverti et solitaire, collaborateur d’Enrico Fermi....
Les dictateurs communistes ont marqué profondément l’histoire contemporaine, incarnant des régimes où le pouvoir absolu était concentré entre les...
L’histoire de la contraception est indissociable du nom de Margaret Sanger, une pionnière qui a dédié sa vie à...
Dix ans durant, à partir du milieu des années 1960, des millions de jeunes occidentaux ont rêvé de prendre...
Immortalisé dans le film « Valkyrie » de Bryan Singer sous les traits de Tom Cruise, le colonel Claus von Stauffenberg...
La guerre froide, période de tensions exacerbées entre les États-Unis et l’Union soviétique, a profondément marqué le paysage géopolitique...
Parce qu’elle mit un terme à la série de victoires éclairs et éclatantes des Allemands, la bataille d’Angleterre, juillet...
Tous les avions de la 2ème guerre mondiale en action grâce à des documents et images d’archives méconnus et...
Lorenzo Recio, fils d’immigrés espagnols, nous raconte son enfance dans la France des années 1960.
Filmé en Imax, ce documentaire retrace le sauvetage d’un groupe d’alpinistes internationaux pris au piège du plus haut sommet...
Depuis qu’elle a acquis son indépendance spatiale en 1965, la France a grandement participé à la recherche et aux...
Le maquis des Glières, situé dans le massif des Bornes en Haute-Savoie, reste encore aujourd’hui un lieu emblématique de...
Un phénomène imprévu va bouleverser les deux septennats de François Mitterrand : le sida. Entre les premiers cas détectés...
Plongée dans les coulisses de la conférence de Yalta, l’une des plus importantes de tous les temps, qui a...
Il y a 50 ans, le 11 juillet 1975, un an après la loi sur la légalisation de l’IVG,...
Des années 1920 aux années 1950, la Picardie se dévoile à travers les films amateurs : traditions rurales, luttes...
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, du 1er avril au 22 juin 1945, les troupes américaines et japonaises...
Les victoires de l’Afrika Korps – La Kriegsmarine affronte la Royal Navy – L’invasion de l’Union Soviétique. 1941 fut...
Le journaliste Yves Mourousi a incarné le JT de 13 heures sur TF1, cassant les codes en vigueur par...
Les premiers mots de Nelson Mandela à sa sortie de prison, le 11 février 1990, après 27 années de captivité ne sont autre que...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site