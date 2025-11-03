La Place du Carrousel du Louvre porte ce nom en souvenir du spectacle équestre organisé par Louis XIV en 1662 à l’occasion de la naissance de son fils. Les chevaux de l’arc de triomphe du Carrousel du Louvre provenaient à l’origine de la Basilique Saint-Marc à Venise. Ils ont finalement été rendus à l’Italie en 1815. Découvrez ce superbe monument, voulu par Napoléon Ier, et situé dans l’axe Louvre – Concorde – Place de l’Etoile