Partout en Europe, le Kremlin tente d’infiltrer les lieux de pouvoir, de manipuler la réalité et de favoriser la déstabilisation des États. Jusqu’où iront les ingérences russes ? Second volet : comment Moscou orchestre la désinformation en manipulant nos différents médias et réseaux sociaux.

En juin 2024, Dimitri Medvedev proclame sur la messagerie Telegram : « Nous devons transformer la vie des Occidentaux en un cauchemar permanent pour qu’ils ne puissent plus distinguer la fiction sauvage des réalités quotidiennes. » Nous y sommes. Dans les mois qui suivent l’invasion de l’Ukraine, les Européens tentent pourtant de réagir. Plusieurs centaines d’agents russes sont expulsés de l’Union européenne pour avoir mené des actions d’influence, de désinformation et de déstabilisation. Les Russes ont trouvé la parade : ils recourent désormais à la sous-traitance. En France, en octobre 2023, des commandos de tagueurs moldaves ont tapissé les murs de Paris d’étoiles de David, sur instruction de Moscou, pour semer la panique jusqu’au plus haut sommet de l’État. Une action relayée par une gigantesque opération de propagande numérique déployée à l’échelle internationale : « Doppelgänger »…

Les graines du chaos

Vladimir Poutine a une obsession : restaurer la grandeur de la Russie, qu’il considère comme assiégée et entravée par l’Occident et en premier lieu par les pays voisins de l’Union européenne. Aussi, l’ancien agent du KGB a-t-il déclenché une offensive inédite, une guerre secrète contre les démocraties dites « décadentes » – sans tirer le moindre coup de feu. L’issue de l’affrontement est incertaine, mais les graines du chaos ont été semées, à la grande satisfaction du maître du Kremlin. Croisant les analyses de nombreux experts, conseillers politiques et journalistes, cette investigation décrit tous les aspects de cette guerre hybride et souligne l’étendue des moyens mis en œuvre par la Russie. À l’image de « Doppelgänger », une ambitieuse opération de désinformation consistant à créer de faux sites imitant ceux des grands médias (Le Monde, The Guardian, La Stampa…) et diffusant des contenus prorusses. S’ils ont rapidement été supprimés, l’offensive en ligne se poursuit sous d’autres formes, visant à miner la confiance des citoyens et fragiliser nos systèmes démocratiques chaque jour un peu plus.

