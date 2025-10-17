L’espace invite à un double regard : vers le haut, où l’humanité cherche à comprendre l’univers, à explorer l’infini et à percer les mystères du cosmos, et vers le bas, où la Terre, vue depuis l’espace, révèle sa fragilité et son unicité. Tandis que l’observation des étoiles alimente nos rêves et nos quêtes scientifiques, la contemplation de notre planète depuis les hauteurs éveille un sentiment de responsabilité, de connexion et de conscience écologique. Entre émerveillement et lucidité, ce regard croisé élargit notre perception du monde et de notre place dans l’univers.