Documentaire Les mystères des trous noirs Les trous noirs sont une fascination pour les physiciens. Loin de nous vouloir du mal, ces objets encore mystérieux...

Conférence Des trous noirs à l’origine de l’Univers Christophe Galfard revient sur les extraordinaires découvertes du célèbre physicien Stephen Hawking, à travers un voyage au cœur de...

Conférence Le Mexique, une destination culinaire Le Mexique s’impose comme une destination culinaire incontournable, un véritable carrefour de saveurs où l’histoire, la culture et la...

Conférence Gaia : la carte la plus précise de la Galaxie Attendue par les astronomes du monde entier, la nouvelle édition du catalogue Gaia fournit avec une précision inédite la...

Conférence L’Homme sur Mars ou l’impossible en préparation Lors de cette conférence en ligne organisée par Le Musée de La Poste dans le cadre de l’exposition Rêver...

Documentaire Exploration de Titan, la lune de Saturne : notre future possible habitation Prenez part à ce voyage immersif vers l’une des dernières planètes inexplorées de notre système solaire, la sixième et...

Article C’est quoi, un trou noir ? Si l’idée de s’aventurer dans une dimension ou un monde différent vous intrigue, la pensée courante suggère qu’un périple...

Conférence Faits et spéculations en cosmologie Après avoir présenté une vision historique des efforts de l’homme pour comprendre l’Univers, la seconde partie de cette leçon...

Documentaire Entre terre et ciel – Australie, histoire de la vie sur terre De Sydney à Shark Bay, Serge Brunier sillonne l’Australie, le plus vieux continent du monde, en compagnie de spécialistes...

Documentaire Sonde voyager, en route vers l’infini Lancées en 1977 par la Nasa, les deux sondes Voyager sont les premiers objets de fabrication humaine à quitter...

Conférence Atteindrons nous les étoiles ? Le voyage dans l’espace est l’un des thèmes favoris des œuvres de science-fiction. Certains films, comme Star Wars ou...

Documentaire Mars, y a-t-il de la vie sur la planète rouge ? Y a-t-il ou y’a-t-il eu de la vie sur la planète rouge ? Le programme ExoMars est censé fournir...

Documentaire Catastrophes cosmiques Un impact cosmique est la collision entre deux ou plusieurs objets célestes. En général, on parle d’impact cosmique lorsqu’un...

Documentaire L’expansion de l’univers est-elle infinie ? Documentaire qui se penche sur la théorie de l’expansion, en revenant sur les grandes découvertes de l’astronomie, dont l’hypothèse...

Documentaire La Lune, unique satellite de la terre La Lune est l’unique satellite naturel de la Terre. À ce jour, la Lune est le seul objet non...

Documentaire Destination Cosmos – Les secrets de l’univers \r

\r

Les étoiles les plus proches de notre système stellaire sont situées déjà à plusieurs années lumières ce qui rend...

Documentaire Voyage dans l’espace – La vie extraterrestre Tandis que chercheurs et spécialistes évoquent les avancées de l’astronomie et de l’astrophysique, l’acteur américain Sam Neill (Jurassic park)...

Article Les exoplanètes : comment les détecte-t-on ? Depuis la découverte de la première exoplanète en 1992, l’étude de ces mondes lointains a captivé l’imagination des scientifiques...