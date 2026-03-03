Plongez au cœur de la dynastie Marcel Dassault et de l’empire industriel qu’il a bâti. De l’essor de l’aéronautique française aux luttes d’influence internes, ce documentaire dévoile les coulisses d’une famille où se mêlent industrie, politique et rivalités. De l’héritage transmis à Olivier Dassault aux controverses ayant marqué le groupe Dassault Group, découvrez comment cette dynastie a façonné l’économie et le pouvoir en France. Entre ambition, scandales et stratégie, l’histoire d’un empire où passion et pouvoir ne font qu’un.