Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Mourir pour la France – 1939-1945 Le conflit le plus meurtrier et massif de l’Histoire est déclenché en septembre 1939 par l’Allemagne nazie. Pendant six...

Podcast La véritable histoire de Hiram Bingham, l’explorateur qui a inspiré Indiana Jones Dans le panthéon des explorateurs intrépides du XXe siècle, Hiram Bingham se distingue comme une figure emblématique, dont les...

Podcast Joséphine Baker, résistante Joséphine Baker : une légende du music-hall… et une héroïne de la Résistance. Vedette des Années folles, adulée à...

Podcast Les secrets du IIIe Reich Comment, pendant toutes ces années, des êtres humains ont-ils pu gravité si près du mal incarné et applaudir ses...

Documentaire La folie aryenne S’appuyant sur les révélations d’une télépathe russe, soit disant initiée au Tibet aux mystères de l’histoire occulté de la...

Documentaire La montée du Nazisme et ses fondements Le nazisme est né après la Première Guerre mondiale, avec Hitler à sa tête et le Parti national socialiste...

Podcast La création d’Israël Franck Ferrand consacre une émission à la création d’Israël. Israël, comme Etat moderne, est né, très exactement le 14...

Podcast Comment fracasser les vitres pour être entendues Londres, 1er mars 1912. Des femmes élégantes sortent calmement d’un immeuble du West End. Dans leurs sacs, des pierres...

Documentaire Les grandes heures de l’automobile française (3/3) Incarné par Le Tone, animateur de «Top Gear France» et journaliste automobile, ce documentaire retrace la révolution de l’automobile...

Documentaire Offensive sur l’atoll de Makin \r

Après une halte dans l’île d’Espiritu Santo et à Pearl Harbour, l’USS Enterprise repart pour une nouvelle mission. Cette...

Documentaire Les dictateurs communistes Les dictateurs communistes ont marqué profondément l’histoire contemporaine, incarnant des régimes où le pouvoir absolu était concentré entre les...

Documentaire De Nuremberg a Nuremberg – Chapitre 1 #2 L’histoire de l’Allemagne nazie (et des principaux faits de la Seconde Guerre mondiale) depuis les grands rassemblements de fanatiques...

Documentaire Tchernobyl – Le soleil et la mort (1/2) Une contribution majeure à l’information sur les conséquences pour les évacués de « la zone », sur les victimes en Biélorussie,...

Documentaire SHOAH – Première époque Pendant onze ans, Claude Lanzmann a voyagé à travers l’Europe et rencontré des témoins de l’Holocauste, victimes et bourreaux....

Documentaire L’oeil, le pinceau et le cinématographe Artistes et inventeurs ont préparé tout au long du XIXe siècle l’avènement du regard cinématographique, jusqu’à sa concrétisation par...

Documentaire Après la mort de Massoud : le retour des talibans ? Le 9 septembre 2001, le Commandant Massoud, chef de guerre afghan, était assassiné dans les montagnes du nord du...

Documentaire France – Allemagne : 50 ans d’Histoire presque commune Entre déclarations historiques, images d’archives et coulisses du pouvoir, ce film explore l’un des piliers de l’Europe : le...

Documentaire La minute de verité – Le crash d’Amsterdam Le 4 octobre 1992, un avion cargo 747, affrété par la compagnie aérienne israélienne El Al, s’envole d’Amsterdam, aux...