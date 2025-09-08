Après l’invasion de l’Autriche et de la Pologne et la victoire sur les armées franco-britanniques, Hitler se porte au...
Du 19 au 25 août 1944, Paris vit une semaine historique qui voit la capitale française retrouver sa liberté...
À l’automne 1944, alors que les Alliés se montrent optimistes car ils sont parvenus à libérer les trois-quarts du...
Alphonse Gabriel Capone, plus connu sous le nom d’Al Capone, demeure l’une des figures les plus emblématiques du crime...
Les reproductions de peintures rupestres ont été réalisées au cours d’extraordinaires expéditions internationales, dont celles de l’allemand Leo Frobenius...
Olivier Duhamel décortique une crise majeure de l’histoire de la Ve République : Mai 68. Avec un président et...
En cette fin d’été 1944, la libération du territoire français est presque achevée. En trois mois, la Normandie, le...
Après juin 1944, pour les Français traumatisés par l’occupation allemande, l’espoir se lève. La libération de la France, cette...
L’expression Chân Đăng désigne les « engagés sous contrat » vietnamiens venus à la fin du xixe siècle et...
Au début du XXème siècle, l’émergence des dictatures européennes divise la communauté chrétienne. Les institutions religieuses préfèrent la diplomatie...
Juin 1989, Pékin, Place Tian Anmen. Les chars de l’Armée noient dans le sang les espoirs démocratiques de la...
Revivez les impensables moments de bravoures des héros de guerre dans l’enfer de la guerre !
Sans doute bien des gens se demandent-ils avec appréhension où la science et la technologie nous mènent, mais rares...
Résidence des présidents de la République, le palais de l’Elysée est parfois devenu un lieu où ils ont découvert...
Ken Burns et Lynn Novick (« The War ») font revivre le traumatique Viêtnam de l’intérieur. Une plongée sanglante au coeur de la tragédie qui a façonné la fin du...
Des Rangers en première ligne. Le 6 Juin 1944, l’armée américaine lance le plus grand assaut de l’histoire pour...
Guy Ribes est une institution dans le milieu de la contrefaçon. Pendant plus de 40 ans, il a inondé...
Dans la nuit du 24 mars 1944, 76 prisonniers du camp de Stalag Luft III parviennent à s’évader. C’est...
En décembre 1997, à Tahiti, le journaliste d’investigation Jean-Pascal Couraud, dit JPK, disparaît sans laisser de traces. Treize ans...
La majorité de nos fêtes et jours fériés sont liés à notre culture catholique comme Noël ou Pâques. D’autres...
