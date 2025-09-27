Ce documentaire dévoile les secrets de fabrication de l’un des plus grands succès du cinéma français, « Les Petits Mouchoirs », film générationnel qui a attiré en salle plus de 5 millions de téléspectateurs en 2010. Pourquoi ce film autour d’une bande d’amis suscite une telle émotion contagieuse ? Pour le savoir, nous avons réuni devant notre caméra l’ensemble des acteurs de ce casting 5 étoiles : François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Valérie Bonneton, Pascale Arbillot, Joël Dupuch, et même les deux petits nouveaux José Garcia et Clémentine Baert qui ont rejoint la bande pour la suite des « Petits Mouchoirs » : « Nous finirons ensemble ». Avec le réalisateur du film, Guillaume Canet, ils vont pendant 52 minutes tout vous dévoiler des secrets de tournage.