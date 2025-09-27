Ressources Dans la même catégorie

Podcast Marvel tour, de la terre au cosmos, du Wakanda à Asgard Dans cet épisode nous allons voyager avec Marvel. Ce Marvel Tour vous emmenera de la Terre à Asgard, Titan,...

Podcast Hommage à David Lynch : le cinéaste qui permet de voir et comprende le monde autrement Le 16 janvier 2025, le monde du cinéma a perdu une de ses figures les plus énigmatiques et influentes...

Podcast Ellen Degeneres, reine déchue Le 30 avril 1997, la télévision américaine vit un petit choc en direct. Sur la chaîne ABC, la très...

Podcast Marvel Cinematic Universe, quand les comics s’affichent au cinéma Au commencement c’était des livres… Souples, colorés, illustrés, ce quʼon appelait communément des BD ou comics en version non...

Documentaire Howard Hughes & Jane Russell – Légendes du Cinéma L’un des hommes qui a profondément marqué le XXè siècle est un misanthrope, un visionnaire qui mourut seul au...

Documentaire Erich von Stroheim et Carl Laemmle – Légendes du Cinéma Immigré autrichien, Erich Von Stroheim entre dans les studios de Hollywood en 1914. L’engagement des Etat-Unis dans la Première...

Documentaire Clark Gable & Carole Lombard – Légendes du Cinéma Acteurs adulés dont les carrières brillaient dans les années 30, Clark Gable et Carole Lombard ont vécu la plus...

Documentaire Boris Karloff & Bela Lugosi – Légendes du Cinéma C’est une paire de boulons sur le cou et des canines bien affûtées qui ont marqué à tout jamais...

Documentaire Carnet d’acteurs – Vincent Rottiers Vincent Rottiers fait du théâtre dans le cadre de son collège. Il décide de prendre un agent, mais aucune...

Documentaire Michelle Pfeiffer, un conte de féé Michelle Pfeiffer, née le 29 avril 1958 à Santa Ana, en Californie, est une actrice américaine. Elle commence sa...

Documentaire Jean Rochefort, cavalier seul Le roman de la vie de Jean Rochefort contient de nombreuses pages blanches, tout simplement parce que l’acteur n’a...

Documentaire Melville, le dernier samouraï Influencé par le film noir hollywoodien, le cinéma de Jean-Pierre Melville a lui-même inspiré de nombreux pairs, de Quentin Tarantino à Jim...

Documentaire Armin Mueller-Stahl, de Berlin à Hollywood Acteur adulé en RDA, Armin Mueller-Stahl a courageusement recommencé sa carrière de l’autre côté du Mur avant de s’imposer...

Article Les documentaires les plus inspirants sur Batman En plus de 80 ans d’existence, Batman a dépassé le statut de l’un des personnages de BD les plus...

Podcast Mad Max, histoire d’une saga En ce mois de mai 2024, le monde du cinéma n’a qu’un mot à la bouche : Furiosa, le...

Documentaire Bourvil, la rage de vaincre Bourvil est un immense comédien. Pour le grand public, il reste avant tout un éclat de rire sonore et...

Podcast Qu’est-ce que la nuit américaine ? La nuit américaine est une technique cinématographique utilisée pour simuler une scène nocturne tout en filmant en plein jour....

Documentaire Richard Linklater : le réalisateur qui bouleverse les codes du cinéma Avec les témoignages de Ethan Hawke, Jack Black, Keanu Reeves, Billy Bob Thornton, Matthew McConaughey, Jason Reitman, Julie Delpy…

Documentaire Cary Grant, de l’autre côté du miroir Un émouvant portrait de Cary Grant (1904-1986) qui voyage à travers ses mondes. Gentleman affable à l’écran, âme secrètement...