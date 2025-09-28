Article

Depuis leur apparition, les casinos ont toujours suscité l’intérêt et attiré les curiosités. Les curieux, les joueurs, les journalistes, les réalisateurs… tous s’y intéressent pour différentes raisons. Les uns pour comprendre, d’autres pour gagner et d’autres encore pour révéler les vérités cachés des casinos.

Que ce soit pour comprendre les stratégies des joueurs professionnels ou connaître les coulisses des établissements de jeu, de nombreux réalisateurs se sont intéressés de près à cet univers. Leurs œuvres, des enquêtes à la fois captivantes et parfois même dérangeantes font voir les casinos autrement.

Dans cet article, on vous propose une sélection des meilleurs documentaires sur les casinos.

Louis Theroux : Gambling in Las Vegas

Ce documentaire télévisé écrit et présenté par le journaliste d’investigation Louis Theroux date de 2007. Il a été réalisé pour la BBC par la maison de production Stuart Cabb. Le documentaire dure environ 60 minutes.

Dans Gambling in Las Vegas, “Le jeu à Las Vegas” en français, Louis Theroux visite principalement le casino du Las Vegas Hilton. Son objectif est de comprendre le monde du jeu et des casinos en plongeant dans l’intimité des coulisses, mais aussi de briser les mythes liés à cet univers.

Comme vous vous en doutez, il y a beaucoup plus à en dire que ce que nous voyons à la surface. Que ce soit dans les casinos physiques comme ceux de Las Vegas ou même en ligne, l’univers du jeu est vaste et complexe.

Dans Gambling in Las Vegas, Louis Theroux va donc à la rencontre des joueurs du casino du Las Vegas Hilton, notamment les gros joueurs pour discuter et comprendre ce qui les poussaient à miser autant. Il échange également avec le personnel du casino pour recueillir leurs avis et expériences.

Mais il ne fait pas que ça. Il joue lui aussi. Il se met dans la peau du joueur, participe et expérimente les émotions que cela procure de gagner ou de perdre par exemple.

Lorsque vous regardez ce documentaire, vous apprenez une chose essentielle. C’est que la réalité dans les casinos ne se limite pas au fun et aux jeux. Derrière le plaisir, il y a un réel problème d’addiction, même inconsciente chez certains joueurs.

Gambling, Gods and LSD

En français, ça veut dire Jeux d’argent, dieux et LSD. C’est une œuvre de Peter Mettler qui dure 180 minutes. À sa sortie, beaucoup ont qualifié Gambling, Gods and LSD de documentaire “expérimental et contemplatif”.

En effet, pour ce documentaire, Peter Mettler a choisi de travailler sans script. Il a adopté une approche libre en structurant le film documentaire comme un voyage de découverte.

Gambling, Gods and LSD ne parle pas uniquement de jeux de hasard. Il parle aussi de spiritualité et de substances hallucinogènes comme la LSD. Pour ce documentaire, le réalisateur a voyagé vers différents pays du monde notamment, le Canada, les États-Unis, le Suisse et l’Inde.

Dans la partie consacrée aux jeux de casino, Peter Mettler montre les joueurs à Las Vegas. Il dévoile l’obsession des gens pour le jeu, leur foi en la chance et les frustrations lorsqu’ils perdent. Il va plus loin encore en faisant le lien entre le jeu, la spiritualité et la drogue.

Gambling, Gods and LSD n’est pas un documentaire comme les autres. Il se définit davantage comme une œuvre introspective qui favorise la réflexion. Le documentaire a d’ailleurs remporté plusieurs prix dont le Grand Prix au Festival Visions du Réel à Nyon, le Prix du Jeune Public et le Prix 3sat au Duisburg Film Week. En 2003, il a aussi reçu le Genie Award du meilleur documentaire.

The Player : Secrets of a Vegas Whale

Il s’agit de l’un des meilleurs documentaires sur les casinos. The Player : Secrets of a Vegas Whale, produit par Alexandra Dean suit le parcours de Don Johnson, un gros joueur de casino qui a réussi à gagner 15 millions de dollars en six mois.

Le documentaire dure 46 minutes pendant lesquelles Trish Regan, la présentatrice, livre les stratégies de jeu de Don Johnson.

Il faut dire que Don Johnson ne gagne pas uniquement grâce à la chance ou à ses stratégies. Son succès est aussi dû à son habileté.

Pour réussir cet exploit, le joueur a exploité les failles du système des casinos de Las Vegas. Il a étudié les règles des casinos pour trouver les faiblesses dans leurs systèmes. Ensuite, avec ces connaissances, il a réalisé d’importants gains au point d’amasser 15 millions de dollars en seulement six mois.

Dans le documentaire, il révèle lui-même, en exclusivité, les méthodes qu’il a utilisées pour battre la maison. Pour les fans de blackjack, ce documentaire est une source d’informations incroyables sur les secrets du succès.

The Hot Shoe

Sorti en 2004, The Hot Shoe est un film documentaire qui se focalise sur le comptage de cartes au blackjack. Le réalisateur, David Layton, a lui-même appris les techniques de comptage de cartes avec 5 000 dollars du budget réservé pour le documentaire.

The Hot Shoe contient des interviews de professionnels comme des compteurs de carte, des joueurs professionnels dont l’équipe du MIT, des employés de casino et autres. Dans le documentaire, vous verrez aussi David Layton mettre en pratique ce qu’il a appris à Las Vegas avec les difficultés du terrain.