Comparables à des cadeaux, les bonus de casino sont offerts aux utilisateurs. Les meilleurs casinos en ligne français sont ceux qui ne lésinent pas sur les moyens pour améliorer et agrémenter l’expérience de jeu des clients.

Pourquoi les casinos proposent-ils des bonus ?

Les bonus servent plusieurs objectifs : attirer et fidéliser les utilisateurs. Ils servent aussi à se démarquer des autres concurrents, spécialement des casinos traditionnels physiques.

Quelles sont les catégories de bonus proposées par les casinos en ligne ?

En dehors de la généralité des jeux d’argent, les bonus sont une autre catégorie de similarités. Les offres sont différentes mais les types de bonus restent les mêmes.

Bonus de bienvenue

Le bonus de bienvenue est généralement un pourcentage de majoration sur le premier dépôt. Il est obtenu une fois par nouveau joueur; généralement un minimum de 20€. Il peut être de plus de 50% accompagné de tours gratuits et autres offres spécifiques.

Bonus d’inscription sur Slott Casino France

Quand on parle d’offre d’accueil en France, on ne peut pas ignorer la promo de Slott Casino France. Ce site offre aux joueurs 200 % à la limite de 20 000 € + 75 FS. Ce pack requiert une première recharge de minimum 10 €. C’est un casino français très fiable avec un catalogue de +12 000 jeux avec une licence du Curaçao (B2C-QA4HJLSJ-1668JAZ).

Bonus de dépôt/recharge

Il s’agit ici d’un pourcentage offert. Variant généralement entre 30% et 50% du montant rechargé sur le compte joueur. Il est soumis à des conditions de jours spécifiques ou des limites de recharge.

Free Spins et bonus Crab

Les tours gratuits servent à jouer sur certaines machines à sous sans frais supplémentaires mais remportent de vrais gains. Le bonus Crab permet d’attraper des Free Spins, bonus d’argent cash en contrôlant en direct une machine à pince. Ils sont obtenus avec les bonus de bienvenue, en échangeant des jetons ou lors de promotions spéciales.

Bonus VIP

Programme de fidélité (VIP) procurant des avantages à force de jouer. Il permet de bénéficier de bonus spécifiques (meilleurs bonus de dépôts, cash sans wager ajouté à la cagnotte).

Bonus sans wager / sans dépôt

C’est un bonus sans exigence de mise accompagnant souvent l’offre de bienvenue. Il permet de retirer immédiatement les fonds du bonus et les éventuels gains. A contrario, les bonus sans dépôt, souvent obtenus lors de promotions spéciales, permet de récupérer, des tours gratuits ou de petites sommes sans condition.

Bonus Sport

Pour les adeptes de paris sportifs,une gamme variée de bonus: Freebet, bonus de recharge, cashback. Retrouvez d’autres types de bonus: booster de cotes, systèmes de paiement anticipé, sur certains sites spécialisés.

Cashback et autres promos

Chaque semaine/mois, récupérez un pourcentage des pertes éventuelles sur la période donnée selon certaines conditions. Les autres bonus peuvent être obtenus en réalisant des défis quotidiens, en participant à des tournois ou au travers d’offres flash. Ces bonus peuvent être de plusieurs nature, jusqu’au freebet gratuit sans dépôt.

Bien que chacun possède des caractéristiques propres, les casinos en ligne ont certaines règles communes. Le fonctionnement des bonus par exemple.

Les conditions générales: Il a des conditions particulières pour pouvoir retirer chaque bonus. Il s'agit généralement de limites de mise par jeu ou par tour, de durée de validité et de limite de temps;

Il a des conditions particulières pour pouvoir retirer chaque bonus. Il s’agit généralement de limites de mise par jeu ou par tour, de durée de validité et de limite de temps; Les conditions de dépôt/ retrait d’un bonus: La majorité des bonus ont un montant de dépôt minimum, généralement 20€. Certains casinos proposent des bonus dès 10€ de dépôt.

Pour retirer un bonus /gains associés, il faut compléter le wager. Le retrait est opéré normalement, par la case Paiement / Caisse. Vous n’avez plus qu’à sélectionner la méthode de retrait avec un compte vérifié.

Certains casinos font de moins en moins preuve de sérieux. Il est donc important de bien choisir où jouer. Les critères de sélection varient pour chaque joueur. Il s’agit d’abord de préférences.

Une licence valide et certifiée est le stricte minimum

Évitez impérativement les casinos sans licence. Les meilleurs casinos français en ligne ont des licences de jeux officielles. Elles font preuve des bonnes finances du casino. Les plus fiables sont entre autres : la licence Anjouan Gaming, la licence Curaçao, et la licence de la Malta Gaming Association.

Choisissez des bonus compatibles

Le choix du casino est fait selon les bonus qui vous agréent. En dehors du bonus initial, vous devez trouver d’autres bonus avantageux pour alimenter votre compte, des offres ponctuelles, de bons programmes de fidélité,et pourquoi pas des bonus Free Spin pour prolonger le plaisir de jeu sans dépenser.

Vérifiez les conditions des wager

Idéalement, l’exigence de mise ne doit pas dépasser les X40 et devrait être entre X25 et X40. On s’assurera aussi de pouvoir la remplir.

Où trouver des bonus de casino ?

Dans la partie Promotions du site. Vous pouvez aussi recevoir des emails d’offres spéciales pour les inscrits. Sans oublier les codes promo et offres spéciales sur les réseaux sociaux des casinos.

Si le casino bonus est extrêmement réjouissant, il n’y a aucun mal à vouloir maximiser les gains. Il faut garder à l’esprit qu’au casino, peu importe la stratégie, tout revient au hasard et à la chance.

Choisissez le bon jeu: Privilégiez les jeux aux chances de gains élevées. Préférez les jeux de machines à sous populaires au RTP (Return To Player) élevé, minimum 96%. Pour les jeux de table, le blackjack ou la roulette, les chances d’y gagner sont plus élevées;

Attention à votre bankroll: Déterminer un montant à utiliser au préalable à utiliser à ne pas dépasser pour chaque jeu;

Comprenez bien les conditions du bonus: Renseignez-vous sur les conditions des bonus dans la section détails de l’offre ou auprès du service client pour en savoir plus.

Le meilleur casino en ligne français est celui où le joueur profite le plus, en s’amusant.

Ne faites pas ceci avec un bonus de casino

Après avoir reçu un bonus, ne vous lancez pas la tête en premier dans le jeu. Voici quelques vérifications à faire pour éviter de mauvaises surprises:

Prendre connaissance des conditions générales liées au bonus (mises, jeux éligibles, wager) ;

Éviter les mises excessives et erratiques ;

Éviter l’accumulation de bonus ;

Ne pas essayer de retirer des fonds sans compléter le wager.

Lorsque vous choisissez de jouer avec un bonus, il faut vous informer sur ce dernier afin d’éviter de potentielles annulations ou pire, la fermeture du compte.

FAQ sur les bonus de casino

Doit-on forcément accepter un bonus au casino ?

Non. Si il est impossible de remplir certaines conditions tel qu’un wager imposé, vous pouvez l’ignorer.

Peut-on combiner plusieurs bonus ?

Non. L’accumulation de bonus est rare. Il est recommandé de choisir précautionneusement .

Les bonus mobiles sont-ils spéciaux ?

Non. Les bonus sont parfaitement identiques pour les joueurs peu importe le support utilisé.

Conclusion

Le meilleur casino en ligne français en plus d’offrir d’excellents jeux et bonus remplit les préférences de chaque joueur. Connaître et comprendre les tenants et aboutissants de ces derniers est l’une des clés pour d’excellents moments de jeu.