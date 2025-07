Documentaire

Dans les Andes boliviennes, Max Chura Mamani perpétue l’héritage des guérisseurs Kallawaya, médecins itinérants des empereurs incas. Armé d’un savoir ancestral sur plus de 1 000 plantes, il soigne les corps et les âmes à travers les montagnes. Avec son disciple Johnny, il traverse les villages pour transmettre sa science — mais aussi ses rituels, ses offrandes et son lien au sacré. Un voyage initiatique entre herboristerie, magie, et résistance culturelle à 3 000 mètres d’altitude.