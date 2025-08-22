Documentaire

L’homme n’a pas le monopole de la création. Les primates eux aussi savent utiliser les objets de leur environnement pour attraper de la nourriture. Toutefois, les seuls qui en fassent un usage fréquent, voire quotidien, sont les chimpanzés sauvages. On a observé chez eux 19 types de manipulations d’outils. Dans ce que les scientifiques appellent la « pratique intelligente de l’outil », les chimpanzés atteignent des sommets.

Documentaire : Animaux trop humains – L’animal et l’outil

Réalisation : Guillaume Poyet

