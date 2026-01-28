Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les nouveaux dangers en montagne Fonte des glaciers, éboulements et glissements de terrain : voilà les conséquences du dérèglement climatique en montagne. Les sentiers et...

Conférence La biodiversité : quelle importance ? La biodiversité est un terme souvent utilisé mais peu compris dans toute sa complexité. Bruno David nous propose une...

Documentaire Rien ne sera plus comme avant – Le patrimoine italien en péril ? L’Italie compte une quarantaine de sites inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité. Mais ceux-ci subissent de plein fouet les...

Documentaire Le Sénégal face au dérèglement climatique A la rencontre des Sentinelles du Sénégal, qui chaque jour combattent pour préserver leur pays face aux problématiques environnementales...

Documentaire Les enfants de Corby Au début des années 1990, une dizaine d’enfants naissent avec des malformations des avant-bras dans une petite ville du...

Documentaire Glyphosate : comment s’en sortir ? Peut-on sortir du glyphosate ? Pourquoi est-il aussi long et difficile d’interdire cet herbicide, considéré par de nombreux scientifiques...

Documentaire 2100 – autodestruction de l’humanité La communauté scientifique prédit une fin imminente à notre planète. Cette fatalité aurait lieu d’ici l’année 2100 et serait...

Documentaire La drôle de vie de Mister Green Il veut incarner tout le contraire de la société de consommation. C’est l’histoire de Rob Greenfield, un activiste américain,...

Documentaire Une expédition au Spitzberg Les écosystèmes arctiques sont dans une situation d’urgence. Ils pourraient disparaître d’ici 25 à 50 ans, à cause des...

Podcast Où va l’eau à marée basse ? L’eau qui recule, les rivages qui s’allongent… Derrière ce spectacle familier, une mécanique céleste subtile. Les marées racontent comment...

Documentaire Tunisie, une guerre contre le climat Depuis une dizaine d’années, la Tunisie est touchée de plein fouet par les évolutions du climat. Dans les régions...

Documentaire Mission PRISTINE Pour cette première mission du programme PRISTINE, 5 scientifiques de l’Institut de recherche pour le développement et des universités...

Documentaire L’eau potable : une ressource vitale menacée Comment l’eau potable est-elle produite ? À quels risques s’expose-t-on en la buvant ? Peut-on la réhabiliter auprès des...

Documentaire Les coulisses de la science – Le réchauffement climatique A l’occasion de la 21 ème conférence des parties, les équipes des Coulisses de la Science se sont intéressées...

Documentaire Vivre le long de l´équateur (4/5) Sur les îles Galápagos, le zoologue Stephen Blake étudie les comportements migratoires des tortues géantes afin de mieux assurer...

Documentaire Coup de chaud sur l’Antarctique ! Pendant trois mois, à bord d’un brise-glace russe transformé en laboratoire flottant, océanographes, glaciologues et climatologues explorent des îles...

Documentaire Nucléaire : les défis de la relance C’est une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir. Le 9 novembre 2021, Emmanuel Macron annonce la construction...

Documentaire Quelle planète laisserons-nous à nos enfants Ce film est consacré au développement durable, et en particulier aux solutions innovantes conçues pour répondre aux enjeux sociaux,...