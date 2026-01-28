Fonte des glaciers, éboulements et glissements de terrain : voilà les conséquences du dérèglement climatique en montagne. Les sentiers et...
La biodiversité est un terme souvent utilisé mais peu compris dans toute sa complexité. Bruno David nous propose une...
L’Italie compte une quarantaine de sites inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité. Mais ceux-ci subissent de plein fouet les...
Quand l’Homme empêchera la prochaine glaciation
A la rencontre des Sentinelles du Sénégal, qui chaque jour combattent pour préserver leur pays face aux problématiques environnementales...
Au début des années 1990, une dizaine d’enfants naissent avec des malformations des avant-bras dans une petite ville du...
Peut-on sortir du glyphosate ? Pourquoi est-il aussi long et difficile d’interdire cet herbicide, considéré par de nombreux scientifiques...
La communauté scientifique prédit une fin imminente à notre planète. Cette fatalité aurait lieu d’ici l’année 2100 et serait...
Il veut incarner tout le contraire de la société de consommation. C’est l’histoire de Rob Greenfield, un activiste américain,...
Les écosystèmes arctiques sont dans une situation d’urgence. Ils pourraient disparaître d’ici 25 à 50 ans, à cause des...
L’eau qui recule, les rivages qui s’allongent… Derrière ce spectacle familier, une mécanique céleste subtile. Les marées racontent comment...
Depuis une dizaine d’années, la Tunisie est touchée de plein fouet par les évolutions du climat. Dans les régions...
Pour cette première mission du programme PRISTINE, 5 scientifiques de l’Institut de recherche pour le développement et des universités...
Comment l’eau potable est-elle produite ? À quels risques s’expose-t-on en la buvant ? Peut-on la réhabiliter auprès des...
A l’occasion de la 21 ème conférence des parties, les équipes des Coulisses de la Science se sont intéressées...
Sur les îles Galápagos, le zoologue Stephen Blake étudie les comportements migratoires des tortues géantes afin de mieux assurer...
Pendant trois mois, à bord d’un brise-glace russe transformé en laboratoire flottant, océanographes, glaciologues et climatologues explorent des îles...
C’est une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir. Le 9 novembre 2021, Emmanuel Macron annonce la construction...
Ce film est consacré au développement durable, et en particulier aux solutions innovantes conçues pour répondre aux enjeux sociaux,...
Nous connaissons le microbiote de nos intestins… mais beaucoup moins celui de nos océans. Le microbiome, ce grand inconnu...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site