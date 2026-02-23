Elles sont jeunes, jolies. mais les paroles de leurs chansons sont d’une violence inouïe. Le groupe de musique les Brigandes est depuis quelques années l’atout charme d’un groupuscule aux idées réactionnaires. Derrière les paillettes, les artistes ont un mode de vie bien particulier: ils vivent en communauté, reclus dans le département de l’Hérault. Le patriarche du groupe aux tendances sectaires, Joël Labruyère, est un homme au passé trouble. Bien connu des services de l’Etat et de la Miviludes, il inquiète désormais certains villageois de la Salvetat. Ceux qui osent se dresser contre les extrémistes en payent le prix fort à coups de menaces et intimidations. Cette semaine une enquête est parue dans le Nouvel obs sur les Brigandes. Une journaliste a recueilli de nouveaux témoignages choc: la secte pourrait être responsable de la mort de l’une de ses adeptes. Exceptionnellement, la communauté des Brigandes a accepté de nous ouvrir ses portes. Nous avons pu passer quelques jours en immersion au sein de la communauté.
Un documentaire de Cohen Grégory, Barnier Grégory, Oeino Solène