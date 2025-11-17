Les Boliviens cultivent la coca pour une utilisation traditionnelle.
Les Boliviens cultivent la coca pour une utilisation traditionnelle.
L’inhumation n’a plus la cote, et de nouvelles techniques se profilent à l’horizon, comme l’humusation. Les techniques changent mais...
Emmanuel, un motard à la sauce Malawi
Aujourd’hui, les 40 millions d’Américains survivant sous le seuil de pauvreté plongent dans le piège de l’endettement. Ce désastre...
Située à 4000 mètres d’altitude « La cité de plastique » est l’une des mines les plus hautes du monde. Elle...
En Afrique du Sud, la ville du Cap vit une pénurie d’eau potable depuis des années. Une situation qui...
Aux Pays-Bas, des milliers de femmes descendent dans la rue pour manifester contre les féminicides. À l’origine de ces...
En Birmanie, c’est bains de boues offerts pour tous les véhicules
Le début d’une culture skate au Sri Lanka ?
Le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes est la plus grande prison pour femmes d’Europe et la seule en...
A quelques encablures de Cannes et de ses paillettes se trouve un lieu empreint de spiritualité : l’île Saint-Honorat....
Au-delà des attentats et exactions, l’Etat islamique aura fait des victimes collatérales. L’avenir radieux que l’organisation promettait aux familles...
Vous l’avez peut être aperçu sur vos écrans car un candidat à la présidentielle tatoué à 95% des pieds...
« On essaye de faire face à un problème à la fois. Pour l’instant priorité aux contacts radio !...
La gagnante de miss Bikini France va représenter officiellement la France à l’élection télévisée de ‘MISS BIKINI INTERNATIONAL’ qui...
La Colombie-Britannique est la province la plus occidentale du Canada. Avec Vancouver, comme principale métropole, cette région aux paysages...
17.000 villageois, dressés comme un seul homme, pour défendre leur forêt contre les narc
Entre la mer d’Andaman et le golfe de Thaïlande, le Siam fut pendant des siècles le plus riche et...
L’European Media Freedom Act (EMFA) promettait de protéger les droits des journalistes en Europe, post-scandale Pegasus. Pourtant, ce règlement...
Des SDF occupent un immeuble de Cologne en pleine pandémie de Covid-19. Leur objectif : vivre et travailler ensemble....
Dans presque toutes les villes d’Europe, se loger coûte de plus en plus cher et le foncier devient une denrée...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site