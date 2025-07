Article

Chez les sportifs d’endurance, les besoins en vitamine C sont souvent plus élevés que chez la population générale. Cette vitamine hydrosoluble, également connue sous le nom d’acide ascorbique, joue un rôle central dans de nombreux processus physiologiques qui deviennent particulièrement sollicités lors d’efforts prolongés et intenses.

Un soutien fondamental pour les tissus sollicités

La vitamine C intervient notamment dans la synthèse du collagène, une protéine indispensable à la solidité et à la régénération des tissus conjonctifs. Ces derniers comprennent les muscles, les tendons, les ligaments et les cartilages, tous fortement sollicités chez les sportifs d’endurance.

Lors des séances longues ou répétées, ces structures peuvent subir de microtraumatismes qui, sans un apport suffisant en collagène, risquent de se transformer en blessures chroniques ou en inflammations douloureuses.

La vitamine C favorise donc non seulement la prévention des lésions musculo-squelettiques, mais elle participe également à leur réparation rapide et efficace.

C’est dans cette optique que l’utilisation de compléments comme la vitamine C liposomale gagne en popularité. Grâce à une meilleure biodisponibilité, ce produit permet une absorption optimale de la vitamine C au niveau cellulaire, renforçant ainsi ses effets protecteurs et réparateurs sur les tissus mis à rude épreuve.

Une arme contre le stress oxydatif

L’activité physique intense induit une consommation accrue d’oxygène, ce qui provoque une production importante de radicaux libres. Ces molécules instables sont capables de dégrader les membranes cellulaires, les protéines et même l’ADN, conduisant à un vieillissement prématuré des cellules musculaires et à une récupération plus lente.

La vitamine C, en tant qu’antioxydant majeur, agit comme une barrière naturelle contre ce phénomène.

Chez les athlètes, ce rôle antioxydant est d’autant plus essentiel qu’il aide à limiter les douleurs post-effort, la fatigue musculaire et l’inflammation généralisée. En neutralisant les radicaux libres, elle permet de maintenir l’intégrité musculaire et de soutenir la capacité d’adaptation du corps à l’effort.

À long terme, cela favorise la constance dans les performances et réduit les périodes d’arrêt liées à une récupération incomplète.

Renforcement de l’immunité en période de vulnérabilité

Après un entraînement intense ou une compétition, le corps connaît une phase de fragilité immunitaire connue sous le nom de fenêtre ouverte.

Durant cette période, les défenses naturelles sont temporairement affaiblies, rendant l’organisme plus vulnérable aux infections, notamment respiratoires. Cela est particulièrement problématique chez les sportifs d’endurance, qui s’entraînent fréquemment en extérieur et dans des environnements parfois hostiles.

La vitamine C intervient alors comme un modulateur du système immunitaire, stimulant l’activité des globules blancs, en particulier les lymphocytes et les phagocytes. Elle améliore également la production d’interférons, protéines chargées de lutter contre les virus.

Un apport suffisant en vitamine C permet donc de maintenir un équilibre immunitaire stable, même en période de surcharge physique, réduisant ainsi les risques d’interruption d’entraînement pour cause de maladie.

Un allié pour l’absorption du fer

La vitamine C facilite également l’absorption du fer non héminique, c’est-à-dire le fer d’origine végétale, moins bien assimilé par l’organisme que celui d’origine animale. Ce rôle est crucial pour les sportifs ayant une alimentation végétarienne, ou ceux qui réduisent leur consommation de viande rouge pour des raisons éthiques ou diététiques.

Le fer est indispensable à la production de l’hémoglobine, protéine responsable du transport de l’oxygène vers les muscles. Une carence peut entraîner une chute des performances, de la fatigue chronique, voire de l’anémie. En favorisant l’absorption du fer dans l’intestin, la vitamine C contribue donc indirectement à maintenir un haut niveau d’endurance, essentiel à la pratique sportive régulière et intense.

Des besoins accrus à ne pas négliger

Les recommandations officielles pour un adulte en bonne santé varient entre 75 et 110 mg de vitamine C par jour.

Toutefois, chez les sportifs d’endurance, les besoins peuvent grimper jusqu’à 500 mg par jour, voire davantage lors des périodes de charge intense ou de compétition. Cette élévation s’explique par une utilisation métabolique accélérée, une perte accrue par la sueur, ainsi que le besoin de compenser le stress oxydatif et la fragilité immunitaire.

L’alimentation reste la première source à privilégier. Des fruits comme le kiwi, l’orange, la goyave ou les baies, ainsi que des légumes comme le poivron, le brocoli ou le persil frais, sont d’excellents pourvoyeurs de vitamine C.

Néanmoins, lorsque les apports alimentaires s’avèrent insuffisants, notamment en période de forte intensité physique, la supplémentation ciblée peut s’avérer bénéfique, à condition d’être bien dosée et encadrée par un professionnel de santé.

La vitamine C n’est donc pas un simple complément parmi d’autres : chez les sportifs d’endurance, elle s’impose comme un pilier de la préparation, de la récupération et de la résilience. En veillant à couvrir leurs besoins accrus, les athlètes optimisent leur potentiel, tout en se protégeant des aléas liés aux entraînements intensifs et aux compétitions répétées.