Documentaire

Un bébé de 4 mois enlevé brutalement par son père à Grenoble, un plan alerte enlèvement déclenché, une course contre la montre haletante. Retour sur une affaire bouleversante mêlant violence conjugale, enlèvement et espoir de retrouvailles. Découvrez les faits, la réaction des autorités, et l’impact traumatique sur la mère et l’enfant. Une plongée dans un drame familial qui interroge la protection des femmes et des tout-petits.

Auteur : Imen Ghouali

Réalisation : Vincent Lefebvre