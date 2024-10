Documentaire



Le 2ème régiment étranger de parachutistes est l’une des plus prestigieuses unités de la Légion étrangère. Déployé sans interruption depuis sa création, le 2ème REP a été engagé dans toutes les opérations majeures de l’armée française. Ses faits d’armes sont ancrés dans l’Histoire et connus dans le monde entier. A l’occasion des 40 ans de la commémoration de la bataille de Kolwezi au Zaïre, le Journal de la Défense a rencontré la nouvelle et l’ancienne génération de légionnaires parachutistes, des hommes dévoués qui témoignent d’une aventure unique avec toujours, honneur et fidélité.