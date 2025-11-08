Le Rajasthan, ou « terre des Rois », est sans nul doute l’État le plus coloré d’Inde. Ses paysages rudes, moitié...
Serrabone signifie « bonne montagne » en catalan. Effectivement, pour accéder à ce prieuré, « on se perd un peu dans les...
Oman, un pays d’Arabie orientale doté d’une riche histoire et d’une culture fascinante, a su charmer de plus en...
Bordée par la mer, La Rochelle est résolument une ville maritime. Ses habitants ont à cœur de préserver ce...
Si la Savoie compte parmi les plus beaux villages de France, c’est avant tout grâce à ses habitants !...
Le château de Cheyrelle est restauré pour en faire des chambres d’hôtes : « On ne s’en lasse pas, dit...
Le GR20, une randonnée qui testera votre mental
Au cœur de l’arc caribéen, entourées de plages d’exception, ces îles paradisiaques abritent un patrimoine naturel méconnu : des...
Corfou, une île au large de la côte nord-ouest de la mer Ionienne, se caractérise par ses montagnes escarpées...
Jérôme nous emmène au Pays de Galles. Départ Cardiff dans un bateau bus pour voir la ville la plus...
Les Pouilles est la région située dans le «talon de la botte» italienne, cette péninsule qui s’avance entre la...
Depuis 2005 le Havre a repris des couleurs. Depuis 10 ans et le classement de la ville au patrimoine...
Au milieu du Pacifique Sud, à 17.700 kilomètres de Paris, la Polynésie française est un Territoire d’outre-mer de 118...
Roissy est le deuxième plus grand aéroport d’Europe avec 65 millions de passagers chaque année. Son ambition : ravir...
La vie n’est pas si simple dans le décor apparemment idyllique de l’île de Kapo en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est là...
Rodolphe et Juliette offrent à leur fils Liam un week-end en camping-car au Pays Basque, loué via Jean-Claude. Malgré...
Prendre cette piste, ancien itinéraire commercial ouvert par les Indiens Mowhaks de la confédération des Iroquois, c’est sillonner l’Amérique...
Entre l’Afrique et l’Asie, l’île Maurice est un ensemble de paysages somptueux, de grandes plages de sable blanc et...
Plongez dans un voyage extraordinaire au Canada. Entre paysages à couper le souffle et mégapoles à l’américaine, le pays...
Moins connue que New York, Boston n’en est pas moins une ville à part aux États-Unis. Ses maisons au...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site