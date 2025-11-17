Les éruptions volcaniques, souvent très spectaculaires, occasionnent de gros dégâts à la biosphère ; mais ces perturbations ne sont souvent que locales. Cependant il existe aussi des éruptions « majeures » qui entraînent des perturbations à l’échelle de la planète, comme par exemple celle du Toba en -70 000 qui aurait failli rayer Homo sapiens de la carte. Et il y a aussi les éruptions cataclysmales comme celle de la limite Permo-Trias qui a presque exterminé toute la vie pluricellulaire de la surface de la Terre. Mais après les extinctions, les survivants se diversifient…