Documentaire Climat : que reste-t-il de l’accord de Paris ? En gravant dans le marbre la limite des 1,5° de réchauffement, l’accord de Paris a posé en 2015 un...

Documentaire Une ferme sur sol vivant Une petite ferme de Dordogne répond aux défis posés par l’agriculture moderne en plaçant le sol au centre des...

Conférence Si le climat était une banque, l’aurait-on déjà sauvé ? On peut aborder les questions écologiques et sociales de deux manières, qui s’alimentent et se complètent : par la...

Conférence Nourrir l’humanité du XXIe siècle sur une planète aux ressources déclinantes Les progrès de l’agriculture ont été considérables depuis 50 ans : quantité, qualité, prix, etc. Mais la dérégulation provoque...

Documentaire Indonésie, l’archipel englouti En Indonésie, sur la côte nord de l’île de Java, la montée des eaux dévore chaque jour un peu...

Conférence Construire un monde plus solidaire Le monde fait face à de multiples crises, qu’elles soient climatiques, sociales ou sociétales. Ces crises doivent-elles être considérées...

Documentaire Kiribati, Philippines, Vietnam : cyclones, typhons et tsunamis meurtriers Des nations entières se noient sous nos yeux. Le désastre climatique a déjà commencé. Marre des programmes écologiques déprimants...

Conférence Pollinisation des plantes : un équilibre en péril Si la biodiversité est souvent comprise comme la variété des formes de vie, elle se caractérise aussi par la...

Podcast Sommes nous trop nombreux sur terre ? En 2050, la planète Terre pourrait abriter environ 10 milliards d’habitants, un chiffre qui pose des questions cruciales quant...

Documentaire Le grand gâchis des emballages alimentaires Nous achetons chaque année 95 milliards d’euros d’emballages dont le destin est de rapidement remplir nos poubelles et nos...

Article Le plancton : un allié précieux dans la lutte contre le changement climatique Le plancton, souvent méconnu du grand public, joue un rôle crucial dans notre écosystème. Ces organismes microscopiques, qui flottent...

Documentaire Black out en Europe – Espèces menacées Face à la pénurie d’énergie, les Européens craignent la coupure de courant. Tous ? Non. Certains pays sont mieux...

Documentaire Quand les marques nous font gaspiller ! Le suremballage de produits tels que le café et les colis de livraisons provoque d’immenses problèmes de gaspillage. Malgré...

Documentaire La renaturation : devons-nous intervenir ? Que se passe-t-il lorsque des paysages autrefois exploités par l’industrie minière ou d’autres activités humaines sont laissés en friche ?...

Conférence Les plathelminthes terrestres, nouveaux envahisseurs de nos jardins Une dizaine d’espèces de plathelminthes sont désormais repérées en France. Ces nouveaux envahisseurs, provenant de diverses contrées exotiques via...

Documentaire Un monde sans forêts Le destin de l’Homme est depuis toujours intimement lié aux forêts. Les arbres l’hébergent, le soignent, le nourrissent, lui...

Documentaire Guyane : la menace grandissante de l’océan Le littoral guyanais ne cesse d’évoluer, et ce n’est pas dans le goût des locaux. Vivre dans la peur...

Documentaire La malédiction du plastique (1/2) La guerre contre le plastique s’intensifie en France, alors que dès janvier 2016, les sacs fabriqués avec ce matériau...

Documentaire Menace sur la Méditerranée La mer Méditerranée se réchauffe cinq fois plus vite que les autres mers et océans du globe en raison...