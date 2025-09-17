Si l’histoire a souvent retenu les noms des hommes, chaque pays compte des femmes engagées, comme Petra Herrera qui s’est illustrée lors de la révolution mexicaine.
« Paris ne s’est pas fait en un jour ! » : cet adage nous rappelle la richesse du patrimoine de la...
Depuis l’époque où il était une forteresse médiévale en bord de Seine, le Louvre a bien changé ! Observez...
La césarienne, une intervention devenue courante mais autrefois presque toujours une condamnation à mort pour la mère. Jusqu’au 19e...
La principauté est aujourd’hui un état moderne tourné vers l’avenir. Son nom évoque le luxe et l’élégance mais aussi...
Franck Ferrand revient sur l’incroyable destin de Marie-Caroline de Naples, la sœur impérieuse, terrible même, de Marie-Antoinette – l’épouse...
L’Histoire du Vatican est faite de richesse et de magnificences, de martyrs et de persécutions, d’intrigues et de complots...
L’histoire de l’Egypte est gravée dans le sable et la pierre d’une civilisation mystérieuse et éblouissante ; l’histoire des...
Que ça soit pour affaiblir les troupes ennemies, pour retourner l’opinion publique ou pour mobiliser la population, les nations...
Des fresques de Giotto, Fra Angelico et Michel-Ange aux colonnes du Bernin ou aux projets du génial architecte Bramante...
Washington D.C. comprend plusieurs quartiers généraux au service du gouvernement le plus puissant du monde… Sans doute est-ce pour...
Anne de Bretagne – Le Parlement de Bretagne à Rennes – Le château de Josselin Depuis les réserves du...
En histoire, les idées les plus intéressantes sont celles qui recherchent les causes et les origines des événements. Elles...
Des affrontements de la Conquête au brassage multiculturel du Québec moderne, « Le temps des Québécois(es) » traverse deux siècles et...
Loin des milliardaires et de la jet-set, voici l’histoire méconnue d’un petit village entré dans la légende. Port de...
Aujourd’hui Clin d’œil a décidé de parler de singes qui ont joué un rôle diplomatique en méditerranée : les...
Édimbourg : ville universitaire et rayonnante au-dessus et monde étrange, marqué par la maladie et la désolation en dessous…...
Prendre de la hauteur pour comprendre l’histoire. En cinq épisodes, un regard de géographe sur le passé de la...
Anciens combattants et experts de l’ingénierie maritime racontent l’histoire et la technologie des navires de guerre et leurs équipages,...
Aujourd’hui terre de tourisme, la Namibie fut un temps soumise à l’influence allemande qui façonna le pays, puis devint...
Le Qatar est dirigé par un émir qui a décidé de faire de son pays l’un des plus influents...
