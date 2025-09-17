Ressources Dans la même catégorie

Conférence À la découverte de Paris, de Lutèce à ville des lumières « Paris ne s’est pas fait en un jour ! » : cet adage nous rappelle la richesse du patrimoine de la...

Documentaire La construction du Louvre en 3D Depuis l’époque où il était une forteresse médiévale en bord de Seine, le Louvre a bien changé ! Observez...

Documentaire Avons-nous toujours pratiqué la chirurgie ? La césarienne, une intervention devenue courante mais autrefois presque toujours une condamnation à mort pour la mère. Jusqu’au 19e...

Documentaire Monaco, 700 ans d’histoire – Une principauté humaine La principauté est aujourd’hui un état moderne tourné vers l’avenir. Son nom évoque le luxe et l’élégance mais aussi...

Podcast Marie-Caroline de Naples, ennemie tenace de la Révolution Franck Ferrand revient sur l’incroyable destin de Marie-Caroline de Naples, la sœur impérieuse, terrible même, de Marie-Antoinette – l’épouse...

Documentaire Vatican 2000 ans d’histoire – Le Saint-siège L’Histoire du Vatican est faite de richesse et de magnificences, de martyrs et de persécutions, d’intrigues et de complots...

Documentaire Egypte : 5000 ans d’histoire L’histoire de l’Egypte est gravée dans le sable et la pierre d’une civilisation mystérieuse et éblouissante ; l’histoire des...

Documentaire Les techniques de propagande les plus insolites Que ça soit pour affaiblir les troupes ennemies, pour retourner l’opinion publique ou pour mobiliser la population, les nations...

Documentaire Vatican – La cité qui voulait devenir éternelle Des fresques de Giotto, Fra Angelico et Michel-Ange aux colonnes du Bernin ou aux projets du génial architecte Bramante...

Documentaire Dans le secret des villes – Washington, le siège du pouvoir Washington D.C. comprend plusieurs quartiers généraux au service du gouvernement le plus puissant du monde… Sans doute est-ce pour...

Conférence Bretons et fiers de l’être Anne de Bretagne – Le Parlement de Bretagne à Rennes – Le château de Josselin Depuis les réserves du...

Podcast La Méditerranée, l’histoire d’une mer disputée En histoire, les idées les plus intéressantes sont celles qui recherchent les causes et les origines des événements. Elles...

Documentaire Le temps des Québécois(es) Des affrontements de la Conquête au brassage multiculturel du Québec moderne, « Le temps des Québécois(es) » traverse deux siècles et...

Documentaire La véritable histoire de St Tropez Loin des milliardaires et de la jet-set, voici l’histoire méconnue d’un petit village entré dans la légende. Port de...

Documentaire Les macaques de barbarie à Gibraltar Aujourd’hui Clin d’œil a décidé de parler de singes qui ont joué un rôle diplomatique en méditerranée : les...

Documentaire Dans le secret des villes – Édimbourg, dix siècles de mystères Édimbourg : ville universitaire et rayonnante au-dessus et monde étrange, marqué par la maladie et la désolation en dessous…...

Documentaire Les cités états | Italie, l’histoire vue du ciel Prendre de la hauteur pour comprendre l’histoire. En cinq épisodes, un regard de géographe sur le passé de la...

Documentaire Navires de guerre – Les bateaux espions Anciens combattants et experts de l’ingénierie maritime racontent l’histoire et la technologie des navires de guerre et leurs équipages,...

Documentaire Le nouveau visage de la Namibie Aujourd’hui terre de tourisme, la Namibie fut un temps soumise à l’influence allemande qui façonna le pays, puis devint...