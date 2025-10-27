Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La naissance de l’État d’Israël L’Etat israélien existe depuis plus de 70 ans. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la naissance du...

Documentaire Gandhi, leader historique Mohandas Karamchand Gandhi est un dirigeant politique, important guide spirituel de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce...

Documentaire Les débuts de la décolonisation La décolonisation se fait en deux phases. La première s’étend de 1945 à 1955 et touche surtout les pays...

Documentaire La loi de Lynch Au cours des années 1930 et 1940, des milliers d’Afro-Américains furent victimes de lynchages. Aujourd’hui, les survivants de ces...

Documentaire La crise des missiles de Cuba La crise des missiles de Cuba est une suite d’événements survenus du 14 octobre au 28 octobre 1962 et...

Documentaire Mai 68: « Il est interdit d’interdire ! » Les évènements de mai-juin 1968, ou plus brièvement Mai 68, désignent une période durant laquelle se déroulent, en France,...

Documentaire De l’Allemagne nazie à Israël, une tragédie sans fin Le 14 mai 1948 à Tel Aviv, sous les yeux émus de mille personnes, David Ben Gourion proclamait la...

Documentaire Le traité de Rome Le traité instituant la Communauté économique européenne1 (TCEE), aussi appelé traité de Rome, ou encore traité sur le fonctionnement...

Podcast Nazisme et guerre En 1939, le nazisme et sa vision du monde se pensent désormais à l’échelle de l’Europe. Ce continent » sombre...

Documentaire Le début de la fin | Trajectory : Histoire de la conquête spatiale Le premier alunissage, avant tout symbolique, est terminé. Et alors même que la NASA se prépare à effectuer des...

Podcast Pourquoi a t-on perdu les images originales du premier pas sur la Lune ? La perte des images originales du premier pas sur la Lune, réalisé par Neil Armstrong le 20 juillet 1969...

Documentaire Royal Air Force contre Luftwaffe La bataille d’Angleterre est l’évènement décisif de la seconde guerre mondiale. Si Hitler avait vaincu dans les airs et...

Documentaire Verdun, ils ne passeront pas Ce documentaire n’est plus disponible… Verdun, ou « l’abattoir du monde ». Il y a un siècle, de février à décembre...

Documentaire Terrorismes et guérilla | En guerre(s) pour l’Algérie (3/6) La répression ne suffit pas. La France tente de « conquérir les âmes et les cœurs » en confiant des missions...

Documentaire L’assassinat de Malcolm X : l’histoire méconnue Le 16 février 1965, Malcolm X, de son vrai nom Malcolm Little, est abattu de 16 balles à l’âge...

Documentaire Les essais nucléaires francais Appelés et militaires de carrière ont participé aux 210 essais nucléaires français, expérimentés au Sahara algérien et en Polynésie...

Documentaire Verdun, le cauchemar En 1916, la situation sur le front entre les armées allemandes et françaises est bloquée. C’est à Verdun que...

Documentaire Vichy, la prise de pouvoir par Philippe Pétain À travers l’histoire de la 3e République et la montée des périls, le lent cheminement du Maréchal Pétain vers...