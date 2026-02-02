Documentaire

Deux réalités parallèles à découvrir dans « Tracks East » : sur le front comme à l’arrière, les quatre années de guerre ont transformé la Russie. Si un semblant de normalité subsiste à Moscou, les séquelles de la guerre sont en revanche bien visibles à Yakoutsk, la ville la plus froide au monde. Peu de citoyens osent protester, car toute contestation du récit officiel est sévèrement réprimée.

Quatre ans après le déclenchement de son offensive militaire contre l’Ukraine, la Russie bascule progressivement dans deux réalités parallèles. L’ »opération spéciale » s’est transformée en une guerre d’usure qui rebat les cartes sur les plans démographique, social et culturel.

Un semblant de normalité subsiste à Moscou. Mais hors de la capitale, la guerre est source de souffrances pour des populations déjà éprouvées. Dans des régions reculées comme la Yakoutie – l’une des zones les plus froides de la planète –, les conséquences du conflit viennent s’ajouter au climat extrême et à l’isolement international croissant. Pourtant, la vie continue malgré tout.

En Russie, toute contestation du récit officiel est sévèrement réprimée. Le démographe Alexeï Rakcha dévoile à « Tracks East » l’ampleur du déclin démographique russe, un état de fait de plus en plus absent des statistiques. Ses prises de position publiques lui ont valu d’être taxé d’“agent de l’étranger”, un statut qui entrave son activité professionnelle et lui complique la vie.

Le conflit qui s’éternise impacte également la vie culturelle. La lettre Z, symbole d’un patriotisme exacerbé, fait écho à l’intérêt que manifestent notamment les jeunes Russes pour les traditions populaires. Costumes traditionnels, folklore et contes russes sont remis au goût du jour. Cette tendance ne masquerait-elle pas un comportement d’adaptation, une tentative de se distancier de la guerre dans le seul but de trouver des repères ?

Disponible jusqu’au 28/01/2027