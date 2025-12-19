Tout le monde, ou presque, en a porté. Depuis l’après-guerre, c’est devenu l’un des piliers de la mode, pourtant ce que l’on connait moins ce sont les dégâts que cette industrie provoque. Aux côtés de fabricants soucieux de relancer une filière Made in France plus responsable, et alors que la planète est en surchauffe, nous avons enquêté dans les coulisses des ateliers de production de nos jeans avec une question brulante en tête : est-il possible de produire un jean plus propre?
Réalisé par Maxime Vautier