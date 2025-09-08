Article

Baccarat, septembre 2025. À l’approche des fêtes, la Maison Vessière, cristallerie emblématique fondée en 1882 à Baccarat, dévoile une création qui fera date : la boule de Noël 2025 « Croix de Lorraine », fruit d’une collaboration exceptionnelle avec la prestigieuse manufacture des Émaux de Longwy.

Pensée comme un hommage à la richesse patrimoniale de la Lorraine, cette boule de Noël 2025 en faïence émaillée à la main reprend les codes chers aux deux maisons : savoir-faire artisanal, finesse du décor et symboles puissants.

Au centre, la croix de Lorraine, motif identitaire et historique, brille d’un éclat noble grâce à une application d’or 24 carats. À ses côtés, la monnaie du pape, fleur de l’Art nouveau, évoque la chance et la transmission.

Cette création s’inspire des archives de la Maison Vessière et d’une coupe en verre émaillée produite à Nancy dans les années 1900.

Un ornement de Noël, mais aussi un objet d’art

Produite à 50 exemplaires pour les fêtes de fin d’année, cette pièce rare est accompagnée d’un certificat d’authenticité et d’un écrin raffiné. À la croisée du design et de la mémoire collective, elle s’inscrit dans la tendance du luxe durable et des objets décoratifs à forte valeur symbolique.

La boule est dès à présent disponible en précommande, pour une livraison prévue fin octobre, à temps pour briller au cœur des sapins. Un bel exemple de collaboration entre deux institutions du savoir-faire français, au service de l’émotion et de l’élégance.

Collaboration avec les Émaux de Longwy, depuis 1798

Fondée sous le règne de Napoléon Bonaparte, la manufacture de Longwy s’impose rapidement comme une référence dans l’univers de la céramique artistique.

Réputée dans le monde entier pour ses émaux cloisonnés sur faïence, elle perpétue depuis plus de deux siècles un savoir-faire unique mêlant chimie, peinture, cuisson à haute température et travail de la couleur. Des artistes de renom tels que Roger Capron ou Jean Lurçat ont collaboré avec ses ateliers au fil des décennies.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la faïencerie continue aujourd’hui d’innover tout en préservant ses techniques traditionnelles, notamment la fameuse pose « goutte à goutte » de l’émail dans des alvéoles tracées à la main.

Le résultat : des pièces colorées, lumineuses, aux craquelures caractéristiques qui révèlent l’âme de chaque objet.

Histoire, connaissez-vous le berceau oublié de la boule de Noël ?

Saviez-vous que la boule de Noël est née… en Lorraine ? Plus précisément à Meisenthal, petit village niché au cœur du massif vosgien, où l’histoire se mêle au souffle du verre.

Nous sommes en 1858. Une sécheresse prive les sapins vosgiens de leurs traditionnelles décorations : pommes, noisettes et pommes de pin. Un souffleur de verre de Goetzenbruck, voisin de Meisenthal, imagine alors une alternative lumineuse : il souffle des boules en verre pour remplacer les fruits absents. Sans le savoir, il donne naissance à une tradition qui traversera les siècles.

À la fin du XIXe siècle, ce savoir-faire artisanal devient industriel : la verrerie de Meisenthal produit alors plus de 250 000 boules par an. Mais dans les années 1960, l’arrivée du plastique éteint progressivement la flamme… jusqu’à sa renaissance.

Depuis 1998, le CIAV (Centre International d’Art Verrier) redonne vie à cette tradition en relançant chaque hiver une collection inédite de boules, mêlant modèles anciens et créations contemporaines. Aujourd’hui, près de 40 000 boules de Noël sortent chaque année de ses fours, soufflées à la bouche sous les yeux émerveillés des visiteurs.

Meisenthal ne perpétue pas seulement un geste ancestral ; il incarne un patrimoine vivant, nourri par des siècles de transmission, de passion et d’innovation. C’est là que Gallé, dès 1867, fit souffler ses premières merveilles Art nouveau. Et c’est là encore que la boule de Noël, modeste sphère de verre, devint un symbole universel de lumière et de renouveau.