Documentaire

Derrière chaque médicament, il y a des milliers de cobayes humains qui en ont testé l’efficacité et les effets indésirables.

Des essais cliniques indispensables mais pour lesquels il est difficile de trouver des volontaires en Occident. Les grands groupes pharmaceutiques vont donc puiser dans l’immense réservoir humain de l’Est et du Sud. Particulièrement en Inde, pays en passe de devenir le plus grand centre planétaire des essais médicaux. Business, pauvreté et recherche clinique y font étrangement bon ménage. Les commissions d’éthique sont souvent déficients, et les garde-fous insuffisants. Une enquête effrayante sur ces cobayes indiens qui prennent souvent des risques très importants pour leur santé, sans forcément en tirer profit.

Un reportage Un documentaire réalisé par Eric BURNAND et Romain GUELAT pour l’émission « Temps Présent » diffusé sur la RTS Radio Télévision Suisse – 2008