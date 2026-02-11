Documentaire

Chez les Mayas du Guatemala, le temps n’est pas abstrait. Il se calcule, se transmet et se vit. Guides spirituels, chamans et sages-femmes perpétuent un calendrier ancestral qui régit les naissances, les récoltes et les décisions de la vie quotidienne.

Malgré cinq siècles de persécutions et l’effacement des écrits, ce savoir millénaire a survécu. Entre rites, mathématiques sacrées et résistance culturelle, ce film explore une autre manière de penser le destin.

Un documentaire de Martin Meissonnier

