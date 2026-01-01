Documentaire

Lunettes à 45 €, montures design, verres traités : peut-on s’équiper sans se ruiner ? Verres correcteurs, montures design, livraison rapide : les lunettes low cost bousculent un marché longtemps opaque. En dévoilant les coûts réels de fabrication, ce reportage met en lumière les marges souvent excessives des opticiens traditionnels, et donne la parole à ceux qui produisent en Chine ou en France, à bas prix mais avec ambition.

En parallèle, les grandes manœuvres du mobilier à prix cassé montrent comment certains acteurs misent sur le design accessible, les volumes, et les réseaux sociaux pour séduire un public toujours plus large. Un décryptage utile à l’heure où les consommateurs réclament à la fois style, transparence… et économie.