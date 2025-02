Article

Lorsqu’une panne ou un accident survient, il est essentiel de pouvoir compter sur un service de dépannage et remorquage réactif et compétent. Située à Boisney, en plein cœur de l’Eure, LGL Assistance Dépannage est une entreprise spécialisée dans l’assistance automobile depuis 1989. Grâce à son expertise et sa disponibilité 24h/24 et 7j/7, cette société offre un service fiable et rapide pour tous types de véhicules, du véhicule léger au poids lourd.

Un service de dépannage et remorquage 24h/24 et 7j/7

LGL Assistance Dépannage intervient à toute heure et en toutes circonstances pour venir en aide aux automobilistes en difficulté. Son emplacement stratégique à Boisney, à proximité du Carrefour de Malbrouck et de l’Autoroute A28, permet une réactivité optimale pour assurer des interventions rapides dans tout le département de l’Eure et ses environs.

L’entreprise prend en charge le dépannage et le remorquage pour une large gamme de véhicules :

• Véhicules légers

• Motos

• Camping-cars

• Poids lourds jusqu’à 44 tonnes

Que vous soyez en panne, victime d’un acte de vandalisme ou impliqué dans un accident, LGL Assistance Dépannage intervient en collaboration avec les services de police et de gendarmerie pour assurer une prise en charge rapide et sécurisée.

Un dépannage efficace : 60 % des pannes résolues sur place

Grâce à une équipe expérimentée et qualifiée, LGL Assistance Dépannage est capable de résoudre 60 % des pannes directement sur place. L’entreprise met à disposition son savoir-faire en mécanique, électronique, électricité et pneumatique pour remettre votre véhicule en état sans nécessiter un remorquage.

Parmi les interventions courantes :

• Batterie à plat

• Problèmes de démarrage

• Crevaison et assistance pneumatique

• Pannes mécaniques ou électroniques

• Réparations électriques

Si la panne ne peut pas être résolue sur place, LGL Assistance Dépannage procède au remorquage de votre véhicule vers un garage adapté à votre situation.

Transport de véhicules toutes catégories en France et en Europe

En plus du dépannage et du remorquage, LGL Assistance Dépannage propose un service de transport de véhicules sur de longues distances. Que ce soit pour transférer une voiture, une moto ou un poids lourd, l’entreprise assure le transport en toute sécurité vers la destination de votre choix, en France comme en Europe.

Ce service est particulièrement utile pour :

•Le transport de véhicules achetés à distance

•Les déplacements professionnels nécessitant un transfert automobile

•Les particuliers souhaitant déplacer un véhicule sans avoir à le conduire

Un garage agréé par les plus grandes assistances

LGL Assistance Dépannage est reconnue par les plus grands acteurs de l’assistance automobile. L’entreprise dispose d’agréments auprès de nombreuses compagnies, ce qui garantit une qualité de service optimale et une prise en charge efficace des frais d’intervention lorsque vous êtes couvert par l’un de ces organismes.

Les partenaires agréés incluent :

• IMA (Inter Mutuelles Assistance)

• Fidelia

• Mondial Assistance

• Acta

• Opteven

• Green Flag

Ces agréments permettent aux clients bénéficiant d’un contrat d’assistance auto de profiter d’un dépannage rapide et sécurisé, souvent sans avance de frais.

Un garage à votre service du lundi au samedi

En complément des interventions sur route, LGL Assistance Dépannage accueille également les clients dans ses locaux à Boisney. L’atelier est ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 18h00, offrant ainsi un service de proximité pour les réparations et entretiens mécaniques.

Pour plus de flexibilité, l’entreprise accepte tous les moyens de paiement :

• Carte bancaire

• Espèces

• Chèques

Même en cas de réparation effectuée sur place, vous avez la possibilité de régler facilement, sans contrainte.

Pourquoi choisir LGL Assistance Dépannage dans l’Eure ?

Avec plus de 30 ans d’expérience, LGL Assistance Dépannage est un acteur incontournable du garage dépannage Eure. Voici les principales raisons de faire appel à ses services :

•Disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour un dépannage immédiat

•Intervention rapide grâce à un emplacement stratégique proche des grands axes

• Capacité à dépanner tous types de véhicules, y compris les poids lourds

•60 % des pannes réparées sur place, évitant ainsi un remorquage inutile

• Service de transport de véhicules en France et en Europe

• Garage agréé par les principales compagnies d’assistance

Conclusion

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, LGL Assistance Dépannage est votre partenaire de confiance pour toute intervention de dépannage et remorquage automobile dans l’Eure. Avec une équipe compétente, un service rapide et efficace et un large éventail de prestations, cette entreprise garantit sérénité et sécurité sur la route. En cas de panne ou d’accident, vous pouvez compter sur leur expertise et leur professionnalisme pour une prise en charge optimale de votre véhicule.