Les événements marquants de ce printemps 1968, nous les connaissons parfaitement. Souvent du côté étudiant ou politique, mais plus...
Dans un train, au milieu de la forêt de Compiègne, la fin de la Première Guerre mondiale est signée...
Robert Oppenheimer demeure l’une des figures les plus énigmatiques et fascinantes du XXe siècle. Entre génie scientifique pur et...
Mistinguett… un nom qui résonne comme une promesse de lumière et de panache. Née Jeanne Bourgeois dans un milieu...
Le 29 août 1949, les Soviétiques font exploser leur première bombe atomique. Quatre ans seulement après celle que les...
L’appel du 18 Juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres,...
Le 24 avril 1967, Vladimir Komarov survole la planète bleue. Voilà plusieurs heures que l’astronaute est en orbite autour...
C’est l’histoire d’Albert Göring, le frère cadet du bras droit d’Hitler, Hermann, qui a travaillé sans relâche pour réparer...
\r\nHeinrich Himmler est considéré comme l’incarnation du » meurtrier du siècle « . Au départ, homme de main d’Hitler, il...
\r\nWernher Von Braun est considéré comme le tout premier ingénieur astronautique du XX ème siècle pour son rôle essentiel...
La 8e Armée britanique retranchée sur ses positions d’El Alamein lance le plan du Général Montgomery, « Lightfoot » le 23...
Trente ans après l’assassinat du Président John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963, à Dallas, la thèse du tueur...
En 1960, l’histoire politique mondiale connaît un tournant majeur avec l’arrivée de Sirimavo Bandaranaike sur la scène internationale. Elle...
L’accident de la centrale soviétique Lénine, survenu il y a plus de 30 ans, le 26 avril 1986, à...
En août 1933, Violette Nozière, 18 ans, tue son père par empoisonnement à Paris ; quand la coupable évoque...
« Mettez moi de l’ordre dans ce bordel » se serait écrié De Gaulle en survolant la banlieue parisienne....
9 mai 1945 : Paris est dans la rue. Ivre de gratitude, la foule acclame l’armée des vainqueurs sur...
Théoricien du capitalisme et de la lutte des classes, Karl Marx disait vouloir «transformer le monde». Aurait-il pu prévoir...
Un mois seulement après son élection à la tête du Vatican, le souverain pontife succombe à une crise cardiaque....
La guerre d’Espagne s’est déroulée de 1936 à 1939 en Espagne. C’était un conflit complexe et sanglant qui a...
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