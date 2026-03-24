Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Mai 68 dans l’œil de la police Les événements marquants de ce printemps 1968, nous les connaissons parfaitement. Souvent du côté étudiant ou politique, mais plus...

Podcast Comment a été signée l’armistice du 11 novembre 1918 ? Dans un train, au milieu de la forêt de Compiègne, la fin de la Première Guerre mondiale est signée...

Article Robert Oppenheimer : le père de la bombe atomique Robert Oppenheimer demeure l’une des figures les plus énigmatiques et fascinantes du XXe siècle. Entre génie scientifique pur et...

Podcast La superbe Mistinguett Mistinguett… un nom qui résonne comme une promesse de lumière et de panache. Née Jeanne Bourgeois dans un milieu...

Documentaire Comment les Russes ont eu la bombe atomique Le 29 août 1949, les Soviétiques font exploser leur première bombe atomique. Quatre ans seulement après celle que les...

Documentaire Général de Gaulle et l’appel du 18 Juin L’appel du 18 Juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres,...

Podcast Vladimir Komarov : le premier mort de l’espace Le 24 avril 1967, Vladimir Komarov survole la planète bleue. Voilà plusieurs heures que l’astronaute est en orbite autour...

Documentaire Hermann Göring, le secret du maréchal d’Hitler C’est l’histoire d’Albert Göring, le frère cadet du bras droit d’Hitler, Hermann, qui a travaillé sans relâche pour réparer...

Documentaire Himmler, anatomie du tueur de masse \r

Heinrich Himmler est considéré comme l’incarnation du » meurtrier du siècle « . Au départ, homme de main d’Hitler, il...

Documentaire Les voyages dans l’espace – Les Allemands et l’espace \r

Wernher Von Braun est considéré comme le tout premier ingénieur astronautique du XX ème siècle pour son rôle essentiel...

Documentaire Octobre-novembre 1942 : El-Alamein La 8e Armée britanique retranchée sur ses positions d’El Alamein lance le plan du Général Montgomery, « Lightfoot » le 23...

Documentaire John Kennedy et la CIA Trente ans après l’assassinat du Président John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963, à Dallas, la thèse du tueur...

Documentaire La supplication, Tchernobyl chronique du monde après l’apocalypse L’accident de la centrale soviétique Lénine, survenu il y a plus de 30 ans, le 26 avril 1986, à...

Documentaire Attention grands travaux – Cergy, ville nouvelle « Mettez moi de l’ordre dans ce bordel » se serait écrié De Gaulle en survolant la banlieue parisienne....

Documentaire La France sort de la tragédie (3/4) 9 mai 1945 : Paris est dans la rue. Ivre de gratitude, la foule acclame l’armée des vainqueurs sur...

Documentaire De Marx aux Marxistes Théoricien du capitalisme et de la lutte des classes, Karl Marx disait vouloir «transformer le monde». Aurait-il pu prévoir...

Documentaire Le dernier jour de Jean-Paul Iᵉʳ Un mois seulement après son élection à la tête du Vatican, le souverain pontife succombe à une crise cardiaque....