Podcast

Le 26 janvier 1972, le vol JAT Yugoslav Airlines 367 relie Copenhague à Belgrade. Après quasiment une heure sans encombre, l’avion explose à 10 000 mètres d’altitude. Les passagers et les membres de l’équipage succombent au choc. Sur la colline enneigée où l’appareil s’est écrasé, une jeune hôtesse de l’air respire encore. Elle s’appelle Vesna Vulovic.

Connaissez-vous l’histoire est un podcast de Binge Audio écrit et raconté par Juliette Livartowski. Autrice : Juliette Livartowski. Réalisation : Paul Bertiaux. Production et édition : Charlotte Baix et Juliette Livartowski. Générique : François Clos et Thibault Lefranc. Identité sonore Binge Audio : Jean-Benoît Dunckel (musique) et Bonnie El Bokeili (voix). Identité graphique : Sébastien Brothier (Upian). Direction des programmes : Joël Ronez.

Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite (https://www.audiomeans.fr/politique-de-confidentialite) pour plus d’informations.