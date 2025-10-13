Documentaire

Faire la fête, se désinhiber, noyer son chagrin… Toutes les occasions sont bonnes pour consommer de l’alcool. Mais la limite entre plaisir et dépendance est ténue. Cet épisode se penche sur le rôle socioculturel de la boisson, et sur son impact sanitaire. Pourquoi buvons-nous alors que nous en connaissons les risques ?

Qu’est-ce qui fait de l’éthanol cet irremplaçable facilitateur de lien social ? Notre société pourrait-elle tenir sans alcool ? Enquête sur une substance qui rassemble autant qu’elle peut détruire.

Disponible jusqu’au 01/11/2028