Documentaire

La reine Victoria est le symbole d’une période exceptionnelle de l’histoire de Grande-Bretagne, marquée par le développement industriel, les bouleversements sociaux et l’expansion territoriale. En soutenant les arts et les artistes, elle gagne en popularité et contribue à la renommée de la culture britannique. Ses 63 années de règne et sa nombreuse progéniture lui vaudront le surnom de « Grand-mère de l’Europe ».

Disponible jusqu’au 30/06/2025