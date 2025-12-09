L’Ukraine est un pays de trains, le sixième réseau de voyageurs au monde. Le train convoie les voyageurs, les...
A Paris, un centre a été créé spécialement pour gérer les postes de fonctionnaires fantômes.
Et si on se levait à 5h du matin pour aller faire la fête avant d’aller travailler? Un documentaire...
Le chanvre, un produit agricole banal aux Etats-Unis ?
Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza n’a cessé de s’intensifier et...
En France, 35000 personnes âgées seraient maltraitées. Une maltraitance qui a lieu au domicile, mais aussi parfois en maison...
Pour servir l’ordre et la Justice, les jeunes qui débutent leur carrière sont prêts à tous les sacrifices. Pendant...
Un jeune étudiant mis à la porte de chez ses parents sauvé grâce aux Restos du coeur Un documentaire...
Samsung : Une empire !
Cet Alaskain récupère tout ce qui vient de la mer pour nourrir sa famille, il ne peut pas se...
Mediterraneo s’intéresse à un député poète du Kosovo, au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu comme...
Apte ? Ou pas apte à élever ses enfants ? Dans la petite ville de Cromer, en Angleterre, Nick...
La police en France est sous pression : 47695 manifestations pour la seule année 2019, 2448 manifestants et 1797...
En Occident, nos salaires sont versés sur notre compte bancaire chaque mois. En République Démocratique du Congo, l’usage de...
Un aspect de la guerre en Ukraine se joue dans l’ombre et la clandestinité. Notre reporter a rencontré des...
Du nord au sud, dans les villes occidentalisées autant que dans les villages les plus reculés, nulle part dans...
La journaliste et réalisatrice biélorusse Kseniya Halubovich vit en exil en Pologne depuis près de deux ans. Comme de...
Ils ont transporté des passagers, du bétail, des minerais, toutes sortes de marchandises, sur toutes les mers du monde,...
A 66 ans, Michelle ne se voit pas affalée dans son canapé profitant de sa retraite. Son combat: venir...
En Espagne, le squat est un phénomène complexe, qui bénéficie de l’inaction des pouvoirs publics et du vide juridique....
