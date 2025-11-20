Partez à la découverte de la Normandie, de ses paysages riches et de ses acteurs passionnés ! Historiens, naturalistes et agriculteurs se mobilisent pour préserver et faire revivre cette belle région, du Pays d’Auge aux îles anglo-normandes, en passant par les forêts du Perche.
Rencontrez Valentin Giard, agriculteur engagé du Cotentin, qui lutte avec sa famille depuis 17 ans pour restaurer le magnifique manoir du Parc.
Découvrez aussi Patrick et Francine Mercier, producteurs de camembert fermier bio dans l’Orne, véritables gardiens d’un savoir-faire traditionnel face à l’industrialisation.
Enfin, baladez-vous dans la Suisse Normande, à Bagnoles-de-l’Orne et à Cherbourg, où l’histoire maritime se mêle aux grands paquebots transatlantiques, sans oublier la charmante île d’Aurigny.
Un voyage au cœur d’une Normandie vivante, entre traditions, nature et patrimoine.