Sur 1000Km, le fleuve Tage serpente entre vallées fertiles et plateaux de l’Espagne vers le Portugal pour terminer sa...
Le Fort Paté est un ouvrage militaire situé sur l’île Paté, dans l’estuaire de la Gironde, en France. Ce...
Florence, la capitale de la Toscane, est un véritable joyau de la Renaissance italienne. Elle représente un carrefour historique...
Y a-t-il une différence entre voyage et tourisme ? Existe-t-il une façon durable de parcourir le monde ? Peut-on...
Explorez en profondeur la Vie et la culture cambodgienne. Un pêcheur, une chanteuse exerçant son art lors de cérémonies...
La Grande mosquée de Djenné est le plus grand et le plus vieil édifice du monde construit en banco...
Le massif de la Serra offre un incroyable panorama aux randonneurs qui parcourent son chemin de crête. Dominant le...
Savez-vous pourquoi trouve-t-on autant de « tours génoises » sur le littoral nord de la Corse ? Ces fortifications édifiées entre...
Plus d’un milliard d’habitants, un État laïque, mais qui fut le berceau de grandes religions telles que l’hindouisme et...
La station de cure climatique Matheran, à l’ouest de l’Inde, est située à seulement quelques kilomètres de la métropole...
Cinquante-cinq mille poissons, mille espèces différentes…avec un bassin gigantesque pour accueillir des requins baleines de plus de 20 mètres...
Et si vous partiez en escapade le temps d’un week-end ? Vous trouverez dans cette sélection des 10 plus belles...
En plein cœur du Pacifique, l’île de Clipperton, perdue et mystérieuse, a longtemps été un lieu de convoitise. Loin...
Se lancer dans un voyage solo reste toujours une expérience exaltante, libératrice et plus encore, éducative. Il existe autant...
Nous avons infiltré un groupe de Vintage Riders lors de leur voyage en Mongolie. Ils vous livrent leur...
Aux confins de Madagascar, le Manambolo trace un chemin d’aventure, d’ancestralité et de mystères. Suivez François Pécheux dans une...
Le plus haut sommet d’Afrique s’élance à 5 895 m d’altitude. On croyait les neiges du Kilimandjaro éternelles, mais...
Gérald Ariano vous propose une micro aventure sur les hauteurs de la Côte d’Azur, en région PACA. Direction le...
Peu connue il y a encore 10 ans, la Baie de Somme fait partie d’une des plus belles baies...
« Marin… tu chériras toujours la mer »… Une devise qui colle à la côte bretonne et à ses habitants comme...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site