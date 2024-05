Documentaire

Comment le désir de conserver les morts a traversé toute l’histoire, de l’Antiquité à nos jours. Proposé par Patrick Boucheron, le rendez-vous qui aborde l’histoire par le prisme des objets.

Contrairement à ce que notre imaginaire collectif nous renvoie, faire l’histoire de la « momie » ne limite pas aux énigmes, aux pyramides et aux pharaons. Le désir de conserver les morts traverse toute l’histoire. La mode de l’embaumement au XIXe siècle, par exemple, révèle un nouveau rapport au deuil et à l’au-delà : les cadavres doivent être présentables, au moins le temps d’une cérémonie. Cette nécessaire beauté des morts nous raconte aussi l’histoire d’une profession discrète, mais essentielle. Avec Anne Carol, historienne du corps et de la mort.

Documentaire disponible jusqu’au 25/12/2025