Une technique pour apprendre les maths… avec des légos
En juillet 2025, une journée en état d’alerte au tsunami aura suffi à réveiller le traumatisme du 11 mars...
En Allemagne, le suicide assisté est un droit fondamental depuis 2020. Désormais, chacun peut décider de sa mort. Mais dans...
Un cimetière made in XXIe siècle
Deux guerres civiles, entre 1989 et 2003, ont broyé le Libéria en Afrique de l’Ouest. Plus de 250 000...
Réprimée, souvent victorieuse, elle fait vaciller plusieurs régimes. Elle, c’est la Génération Z, des jeunes entre 13 et 26...
Nous assistons à la transhumance qui commence dès l’aube au son des sonnailles. Une bergère témoigne : « Pour moi...
Bangladesh : Les très petites mains de l’acier
Christophe, Birgit et leurs enfants sont passionnés par la nature, les plantes et leurs bienfaits. Les 1000m2 de terrain...
«Je suis née avec un poisson dans la main». Fatma a connu «le large» à cinq ans. Aujourd’hui elle...
Latitudes Contemporaines, en collaboration avec l’ALEFPA, l’IRTS et ses partenaires anglais (Tyne and Wear Museum) et allemands (IMAL-International Munich...
Gylfi et Thormar sont euphoriques. Deux mois après les derniers séismes et éruptions volcaniques d’envergure, ils peuvent enfin rentrer...
Le Darien est un marécage, une jungle impénétrable de 12 000 km2. Et pourtant des hommes et des marchandises...
A Katmandou, le décompte macabre est sans fin après la catastrophe qui a frappé le Népal, une série de...
Aux Etats-Unis, de plus en plus de prévenus s’offrent des vidéos sur mesure, moyennant des sommes allant de 3...
Comme des centaines de milliers d’Ukrainiens, la joueuse de tennis pro Dayana Yastremska a dû fuir à 21 ans...
Depuis qu’il est apparu dans une publicité pour Google, tout le monde connait Laurent Aigon. Ce serveur de Lacanau...
Ce n’est plus une vague migratoire mais un tsunami auquel l’Europe est confrontée depuis le début de l’année, de...
En 2049, la République populaire de Chine fêtera son 100e anniversaire, et par la même occasion, l’aboutissement du projet...
Sur internet, les forums, courriers des lecteurs ou encore commentaires de vidéos regorgent de messages haineux et violents. Sur...
