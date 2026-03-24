Les monuments aux morts de 1914-1918 nous sont devenus tellement familiers qu’on ne les voit plus. C’est un musée...
50 ans après le coup d’État qui allait brutalement mettre fin à 3 ans d’expérience socialiste au Chili, la...
Elsa Clairon nous explique la différence entre le « Blockhaus » et le « Bunker ».
Les événements marquants de ce printemps 1968, nous les connaissons parfaitement. Souvent du côté étudiant ou politique, mais plus...
Dans un train, au milieu de la forêt de Compiègne, la fin de la Première Guerre mondiale est signée...
Robert Oppenheimer demeure l’une des figures les plus énigmatiques et fascinantes du XXe siècle. Entre génie scientifique pur et...
Mistinguett… un nom qui résonne comme une promesse de lumière et de panache. Née Jeanne Bourgeois dans un milieu...
Le 29 août 1949, les Soviétiques font exploser leur première bombe atomique. Quatre ans seulement après celle que les...
L’entrée des troupes allemandes en Union soviétique ne marque pas seulement un nouvel épisode militaire de la Seconde Guerre...
Dans ce documentaire, Colin McLaren, enquêteur chevronné de la police australienne, se penche sur l’assassinat du président Kennedy. Comme...
Un des lieux les plus emblématiques de Pékin.
Ce documentaire revisite l’histoire du « leader maximo ». Le vrai Castro, pas celui de la légende. Retour en...
Ce documentaire vous invite à découvrir la vie, le territoire, la mémoire des Grecs de Camargue, enfants et petits-enfants...
Dans les années 70, chaque été, des milliers de familles prenaient la route vers le Maghreb pour passer leurs...
En juin 1941, les troupes nazies envahissent l’URSS. C’est une « guerre idéologique et raciale » dit Adolf Hitler....
Afin de mieux comprendre l’impérialisme de Poutine, retour sur l’intervention russe en Syrie, où le chef du Kremlin a...
L’histoire formidable et méconnue de l’un des plus grands espions du XXe siècle, William Stephenson, qui parvint à convaincre les États-Unis...
En URSS, Joseph Staline décède d’une hémorragie cérébrale sans avoir désigné de successeur. Les Américains élisent de leur côté...
Après l’assassinat du démocrate John Fitzgerald Kennedy en 1963, c’est son vice-président Lyndon Baines Johnson qui se retrouve à...
Une nouvelle police : Après avoir longtemps ignoré la participation même de policiers français à des opérations attribuées à...
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