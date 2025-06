Documentaire

Chez les dindons, la séduction est un rituel fascinant où chaque détail compte. Le mâle, bien conscient de l’enjeu, déploie tout un arsenal de stratégies pour se faire remarquer : il gonfle ses plumes, fait vibrer sa poitrine et, surtout, met en avant sa caroncule, cet appendice charnu qui pend au-dessus du bec. Ce dernier change de couleur et de volume selon l’émotion, devenant ainsi un véritable baromètre du désir et de la vigueur. C’est un spectacle visuel et sonore auquel la femelle assiste avec une attention calculée, car il ne s’agit pas seulement d’être impressionnée, mais de choisir un partenaire apte à assurer la survie de la lignée.

Cependant, séduire n’est qu’un début. Une fois l’attention captée, le mâle doit redoubler d’efforts pour conserver sa place dans le cœur – et le territoire – de sa belle. La concurrence est rude, et les prétendants ne manquent pas.