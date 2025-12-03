Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le télescope spatial James Webb, une nouvelle fenêtre sur l’Univers Comment sommes nous arrivés ici ? Quelle est notre place dans l’Univers ? Sommes nous seuls ? Comment fonctionne...

Documentaire Découvrez comment la NASA classe les mondes selon leur probabilité d’abriter la vie Pour les mondes où la vie est susceptible d’être apparue, il y a deux préoccupations majeures : que l’humanité...

Article Qu’est-ce que la cosmologie ? La cosmologie, un domaine captivant et complexe de la science, se consacre à l’étude globale de l’univers. En tant...

Conférence L’univers, notre miroir cosmique Il n’y a pas si longtemps, nous nous demandions si des étoiles lointaines pouvaient abriter des exoplanètes. Aujourd’hui les...

Documentaire À quoi ressembleraient les êtres vivants d’un monde très différent ? Imaginez des écosystèmes qui existeraient au cœur des nuages tumultueux de Jupiter. La vie est-elle suffisamment tenace pour s’épanouir...

Conférence Pluton, les glaces du bout du monde Les glaces et le ciel de Pluton découvert par la mission New Horizons. Le 14 juillet 2015, la sonde...

Article 4 infos insolites sur Uranus Dans les confins glacés de notre système solaire, bien au-delà de l’orbite de Saturne et de ses anneaux majestueux,...

Article Pourquoi Pluton n’est plus considérée comme une planète ? Pluton, autrefois considérée comme la neuvième planète du système solaire, a longtemps occupé une place importante dans l’imaginaire collectif,...

Documentaire Exploration de Titan, la lune de Saturne : notre future possible habitation Prenez part à ce voyage immersif vers l’une des dernières planètes inexplorées de notre système solaire, la sixième et...

Documentaire Destination Pluton En janvier 2006, la Nasa envoyait New Horizons aux confins du système solaire. Lancée pour un marathon de neuf...

Article C’est quoi un trou blanc ? Les trous blancs semblent tout droit sortis d’un roman de science-fiction, et pourtant, ils sont une réalité théorique appuyée...

Article Le mystère de la matière sombre Matière occulte, insaisissable ou irréelle ? Que représente réellement cette matière sombre qui intrigue tant les scientifiques et que...

Documentaire Le sauvetage du télescope Hubble, la dernière chance La dernière mission de maintenance, réalisée en 2009, doit permettre au télescope Hubble de fonctionner jusqu’à la fin de...

Documentaire Les mystères du cosmos – Les robots de l’espace Cette série entraîne les téléspectateurs sur l’origine et le fonctionnement de l’univers, qui fascine les hommes depuis des décennies....

Documentaire La fin des astronautes ? \r

Les astronautes rêvent d’aller sur la Lune, de poser le pied sur Mars et de voguer bien plus loin...

Documentaire Entre Terre et Ciel – Californie, à l’écoute des extra-terrestres Depuis que les astronomes savent qu’il y a des milliards de planètes rien que dans notre galaxie, et qu’un...

Documentaire Bad Universe – Etoiles de la mort \r

La mort d’une étoile est une force destructrice considérable ; Phil Plait décrit se qui se passe quand une...

Documentaire Pluton et ses mystères de glace Sur Pluton, l’eau gelée est tellement solide qu’elle forme des montagnes et les glaciers sont constitués de glace d’azote....

Article Le paradoxe de Fermi : une quête silencieuse dans l’univers Le paradoxe de Fermi questionne notre place dans l’univers et les possibilités de vie extraterrestre. Cette énigme, soulevée par...